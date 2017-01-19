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19 января 2017

Экономика

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Молодые специалисты Томского филиала Сибирской Сервисной Компании подарили детям волшебную сказку

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Накануне новогодних праздников сотрудники ССК отправились в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Томска» и показали ребятам  театрализованную постановку «Проказы маленькой Ведьмочки», поставленную своими силами.

 «Мы очень благодарны сотрудникам Томского филиала ССК за помощь, которую нам оказывают, - делиться Ольга Евгеньевна Конышева, директор Центра. - Они всегда откликаются на наши просьбы. Новогодний праздник прошел великолепно. Дети были счастливы: участвовали в играх, с интересом смотрели все представление, очень обрадовались чудесным подаркам».

Томский филиал ССК вот уже больше трех лет оказывает помощь воспитанникам. Ребятишкам привозят вещи, игрушки. Помогает филиал Центру техникой, закупкой продуктов питания для летних выездов детей.

Екатерина Дакукина, председатель Совета Молодых Специалистов Томского филиала ССК: «Все понимают, что в детском доме ребятишкам не хватает, прежде всего, внимания. Поэтому мы решили подарить им именно праздник, чтобы они могли посмотреть сказку, повеселиться, вместе с нами поиграть. Мы планируем и в будущем организовывать подобные мероприятия».

Сегодня в «Центре помощи детям» проживает 40 воспитанников в возрасте от 7 до 18 лет. У каждого ребенка здесь своя непростая история. Вдохновить их на смех и улыбки, увидеть блеск и радость в детских глазах — очень важно, и это по силам каждому.

 «Сегодняшний праздник состоялся, - подытожила Ирина Анатольевна Шкреба, заместитель директора по персоналу Томского филиала АО «ССК». - Видно как загоралась радость в детских глазах, ребятишки были активны, веселы, взрослые — довольны. Конечно, ССК всегда уделяет большое внимание социальным проектам и вопросам благотворительности. Но именно этот проект ценен тем, что Новогодний праздник придумали и своими силами провели именно молодые специалисты Томского филиала».

Андрей Кошелев, директор Томского филиала АО «ССК»: «Новый год — праздник семейный, он вдохновляет на добрые дела, особенно если это касается детей. Самый волшебный праздник все с нетерпением ждут в любом возрасте. О сказочных чудесах мечтают, и дети, и взрослые. Пусть в наступающем году будет больше хороших новостей, мира и добра!»

Справка

АО «ССК» предлагает полный спектр нефтесервисных работ. На долю ССК приходится около 8% общероссийского объема пробуренных метров в год: более 1,6 млн м поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, более 3200 текущих и капитальных ремонтов скважин. Ежегодно инвестируя в среднем 11% выручки, ССК является 2-й компанией в отрасли по удельным объемам инвестиций.

Красноярский филиал АО «ССК» сегодня ведет работы на месторождениях Красноярского края, Иркутской области, Якутии.

    
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Молодые специалисты Томского филиала Сибирской Сервисной Компании подарили детям волшебную сказку

Накануне новогодних праздников сотрудники ССК отправились в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Томска» и показали ребятам  театрализованную постановку «Проказы маленькой Ведьмочки», поставленную своими силами. «Мы очень благодарны...

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