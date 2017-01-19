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19 января 2017

Экономика

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Банк УРАЛСИБ перевел свой сайт на новое доменное имя – www.uralsib.ru

 № 1 из 1

Банк УРАЛСИБ сообщает о переходе на новое доменное имя www.uralsib.ru. Доменное имя www.bankuralsib.ru будет также доступно в течение года.

«Проведя анализ частоты запросов поиска Банка УРАЛСИБ в интернете, мы установили, что клиенты в адресной строке чаще всего набирают www.uralsib.ru, – отмечает Светлана Шмыкова, руководитель Департамента электронных продаж и сервисов Банка УРАЛСИБ. –  Поэтому мы приняли решение перевести сайт Банка на новое, более удобное для клиентов доменное имя».

На новый домен будут переведены все сайты Банка, в том числе и платежные: Интернет-банк,  сайт переводов с карты на карту, сайт оплаты по реквизитам карты.

Справка:

Банк УРАЛСИБвходит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» FitchRatings, «B-» Standard&Poor’sи «Caa1» Moody’sInvestorsService.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 декабря 2016 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 502 банкомата, 525 платежных терминалов и 23 233 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

    
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Банк УРАЛСИБ сообщает о переходе на новое доменное имя www.uralsib.ru. Доменное имя www.bankuralsib.ru будет также доступно в течение года.«Проведя анализ частоты запросов поиска Банка УРАЛСИБ в интернете, мы установили, что клиенты в адресной строке чаще всего набирают...

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