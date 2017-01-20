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Сибирский энергетик: 20 января 2017

Экономика

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Каждый десятый – аварийный

Автор: Мария Пороева

Каждый десятый дом в программе капремонта Иркутской области имеет признаки аварийности. Фонд капремонта многоквартирных домов (МКД) Иркутской области проводит анализ поступившей от муниципалитетов информации о состоянии жилья. Как сообщил гендиректор фонда Денис Быков, в региональной программе капремонта на данный момент уже обнаружено 1287 МКД, износ которых по документам превышает 70%. Но здания официально не признаны аварийными. К таким строениям относится практически каждый десятый дом, находящийся в программе.

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Непонятно, каким образом такие дома вместо программы переселения оказались в программе капремонта
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

«Из этих 1300 домов большой процент зданий имеет износ свыше 70%. То есть де-юре дома подлежат капремонту, а де-факто это уже аварийные дома, – пояснил «СЭ» Денис Быков.  – Дело в том, что муниципалитеты скрывают настоящее положение дел. Поскольку, как только власти признают дом аварийным, он с той же минуты должен попасть под расселение. И муниципалитет в этот же год должен предоставить новое жильё собственникам».  

По его словам, муниципалитеты включали такие дома в программу капремонта, чем нарушали жилищное законодательство: «Они играли юридической казуистикой, дома не признали аварийными, но этого делать категорически было нельзя. Люди ремонта в них не получат, хотя платят взносы за капительный ремонт. Кто крайний в этой ситуации? Вместо того чтобы признать эти дома аварийными, включили их в программу капремонта и поставили людей в жуткие условия. Сейчас мы вынуждены привлекать внимание к этой проблеме и со стороны региональных, и со стороны муниципальных властей». 

Наибольшее количество таких домов в Братске – 267, в Черемхове – 152 и в Ангарском городском округе – 141. Всего заведомо аварийные дома по состоянию на 2014 год есть в 29 городах и районах области, их количество от одного до 60.

Денис Быков остановился на Бодайбинском районе. Там из 330 многоквартирных домов, которые включены в региональную программу капремонта, 82 имеют износ от 70 до 90%, то есть практически каждый четвёртый дом заведомо аварийный. Непонятно, каким образом эти дома вместо программы переселения оказались в программе капремонта. По словам Быкова, ремонтировать такие дома (в основном брусовые и щитовые, одно- и двухэтажные, в том числе построенные во времена ГУЛАГа) невозможно. «Они никогда не будут отремонтированы, поэтому надо признавать их аварийными, недопустимо начислять людям плату за капремонт и пени за просрочку платежей», – сказал Денис Быков.

После того как фонд проведёт анализ документов, по каждому дому, который заведомо является аварийным, информация будет направлена в муниципалитеты, собственникам жилья, а также в Службу государственного жилищного надзора Иркутской области и областную прокуратуру. В фонде надеются, что хотя бы одна из сторон начнёт процедуру признания домов ветхими и аварийными, инициирует проведение межведомственной комиссии, чтобы впоследствии исключить их из программы капремонта. Сам фонд не имеет права инициировать этот процесс.

Дома с признаками аварийности будут выявляться и при инструментальном обследовании. Напомним, в 2016 году в закон о капремонте Иркутской области включили проведение таких работ. В этом случае фонд также будет направлять информацию во все инстанции, результаты обследования послужат доказательством для признания межведомственной комиссией того или иного дома подлежащим сносу. Кроме того, в первом квартале 2017 года фонд запустит на своём сайте сервис, благодаря которому собственники жилья смогут присылать жалобы на состояние своих домов, это также поможет выявлять аварийные МКД.

 

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Каждый десятый – аварийный

Каждый десятый дом в программе капремонта Иркутской области имеет признаки аварийности. Фонд капремонта многоквартирных домов (МКД) Иркутской области проводит анализ поступившей от муниципалитетов информации о состоянии жилья. Как сообщил гендиректор фонда Денис Быков...

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