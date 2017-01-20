Сектор газа

Автор: Мария НИКУЛЬШЕЕВА

Служба государственного жилищного надзора региона получила новые полномочия для борьбы с теми, кто препятствует своевременной проверке газового оборудования. С 16 декабря 2016 года вступили в силу поправки в Административный кодекс РФ, которые предусматривают штрафные санкции для таких собственников. В Иркутской области назрела проблема с эксплуатацией потенциально опасного газового оборудования в многоквартирных домах, нормативный срок эксплуатации которого давно истёк, признают специалисты. Ситуацию в деталях изучал «Сибирский энергетик».

В Иркутской области назрела проблема с эксплуатацией газового оборудования в многоквартирных домах, нормативный срок эксплуатации которого давно истёк Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

На пороховой бочке

Всего в Иркутской области газифицированы 1596 домов в четырёх городах – Иркутске, Шелехове, Ангарске и Усолье-Сибирском. За весь период экс­плуатации (с момента газификации первых жилых многоквартирных домов прошло без малого 50 лет) должным образом не была налажена работа для диагностирования и выявления проблемных участков внутридомового газового оборудования (ВДГО) для проведения капремонта.

Между тем представители прокуратуры не единожды указывали на необходимость технической диагностики в связи с большой изношенностью старых газопроводов и газового оборудования.

В редакцию «СЭ» обратилась иркутянка, живущая по адресу: улица Чайковского, 16, Людмила Фомина. Женщина рассказала, что она и её соседи давно обеспокоены состоянием газового оборудования в их доме, который был построен в 1964 году. «Раньше газовое оборудование регулярно проверяли, проводили инструктаж. Сейчас, когда предприятие, которое обслуживало газовое хозяйство, перешло в частные руки, проверками никто не занимается, – отметила Людмила Фомина. – Мы регулярно платим в Фонд капитального ремонта значительные суммы, однако никакого ремонта в нашем доме ещё не было. Пусть на взносы отремонтируют газовое хозяйство».

За содержание газового оборудования в многоквартирных домах (МКД) в части внутриквартирного оборудования отвечает собственник, за общедомовое имущество – управляющая организация. Техническое обслуживание должна осуществлять специализированная организация, имеющая в своём составе аварийно-диспетчерскую службу. Такая организация в регионе есть. Это ОАО «Иркутскоблгаз».

Обслуживание газового оборудования обходится собственникам от 500–600 рублей в год. Однако в Иркутске 18 из 25 управляющих компаний, которые обслуживают имеющие газоснабжение дома, заключили договоры с «Иркутскоблгазом», в Ангарске – 6 из 17, и только в Усолье-Сибирском все компании оформили договоры.

Состояние газового оборудования вызывает серьёзную тревогу у специалистов, ведь срок его эксплуатации составляет 30 лет, а большинство домов построены гораздо раньше. В регионе не раз случались происшествия, связанные со взрывом бытового газа, но, как правило, по вине жильцов. Последний из таких случаев произошёл в Иркутске в 2009 году, в жилом доме по улице Алмазной. Тогда из-за взрыва бытового газа погибли восемь человек.

«Мы надеемся, что они прослужат ещё долго»

В ОАО «Иркутскоблгаз» не торопятся давать неудовлетворительные оценки техническому состоянию газового оборудования в МКД. По мнению сотрудников компании, сегодня никто не может точно сказать, в каком состоянии находится внутридомовое газовое оборудование, потому что его диагностирование в регионе не проводилось. «Газовые коммуникации монтировали в советские времена на совесть, мы надеемся, что они прослужат ещё долго», – отметили в компании.

Однако в Ангарске нормативный срок эксплуатации оборудования истёк в 80% домов. В Усолье-Сибирском – в более 50% домов. В Иркутске почти все дома с газом были введены около 50 лет назад и, соответственно, положенный срок своей эксплуатации отслужили.

«Раньше мы каждый год осуществляли проверку и было больше порядка, а сейчас в рамках ФЗ-294 «О защите прав предпринимателей» все опасные объекты (внутриквартальные газовые сети, газгольдеры, станции и так далее) должны проверять раз в три года, а также по жалобам с разрешения органов прокуратуры», – рассказала «СЭ» государственный инспектор Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности Елена Полякова. По её словам, последний раз внеплановая проверка газового оборудования в Ангарске, Иркутске и Усолье проводилась в январе-феврале прошлого года. Инспектора Ростехнадзора, жилищной инспекции и прокуратуры выявили 160 различных нарушений, на четыре должностных лица были наложены штрафы по 20 тыс. рублей.

По информации областной прокуратуры, внутридомовое газовое оборудование в некоторых многоквартирных домах Иркутска содержится с нарушениями. «На домах отсутствуют таблички с правилами пользования газом, не указаны телефоны аварийной службы, не проводится инструктаж населения, не осуществляются работы по очистке вентиляционных каналов, в подъездах отсутствуют форточки, – сообщили в прокуратуре Ленинского района. – В одном из подъездов на газопровод были намотаны электрические провода под напряжением, электропровода используются со скрутками и оголёнными концами, на лампах нет плафонов. В некоторых жилых домах вводы газопровода в здания зацементированы, в некоторых обнаружены утечки газа».

Управляющие компании не проводили первичную диагностику ВДГО со дня ввода его в эксплуатацию. По результатам проверки прокуратурой Ленинского района в адрес руководителей четырёх управляющих организаций, а также директора «Иркутскоблгаза» внесены представления с требованиями об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

Тяга к опасности

Но не все понимают существующие опасности. И подставляют под удар соседей. Чаще всего в домах нарушают приточно-вытяжную вентиляцию, устанавливая пластиковые окна, что не обеспечивает должное микропроветривание при работе газовых приборов. Управляющая компания, конечно, несёт ответственность за заключение договоров на обслуживание общего имущества, но это не отменяет ответственности самих людей. «Жильцы должны контролировать тягу, открывать окна при работающих колонках, не проводить самостоятельно перепланировку, – говорят эксперты. – Часто бывает, что, затевая ремонт, владельцы жилья закупоривают вентиляционные шахты».

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта, всего в программу капитального ремонта до 2043 года входят 832 дома, в которых эксплуатируется газовое оборудование, в основном в Иркутске и Ангарске. Замена газового оборудования в многоквартирных домах – один из приоритетов работы фонда.

«По факту домов может быть меньше, так как в последние годы собственники жилья всё активнее отказываются от газа, переходя на электроплиты, – отметили в пресс-службе. – Реальное состояние домов с газом будет определено во время инструментального обследования в рамках краткосрочных планов капремонта». Предполагается, что ремонт всех без исключения домов с газом пройдёт за шесть лет начиная с 2017 года. При этом необходимо отметить, что фонд капремонта сам не ремонтирует, он объявляет конкурс для подрядчиков, именно компания, которая его выиграет, и будет решать эту проблему. Выход один – разъяснения и объяснения, информационная работа с собственниками.

– Состояние газового хозяйства в регионе близко к аварийному, – отметил Денис Быков, гендиректор Фонда капитального ремонта Иркутской области. – Но зачастую жители отказываются не просто проводить ремонт газового оборудования в своих квартирах, но и вообще впускать домой! Причина – неудобства, вызванные ремонтом газового оборудования, кроме того, людям жалко рушить сделанный в квартире ремонт. Если мы не попадаем даже в одну квартиру, менять систему уже нельзя.

По информации Быкова, каждый случай отказа заносится в акты. «Мы привлекаем не только работников фонда, но и жильцов этого же дома, старших по домам, чтобы они воздействовали на нерадивых соседей. Единственный выход – консультации», – по­яснил он.

Денис Быков рассказал: сложность заключается и в том, что жители отказываются впускать домой газовиков, и в том, что данные виды ремонтных работ являются специальными и для их выполнения допускаются исключительно специализированные организации. Их могут выполнять те организации, которые имеют собственную аварийную службу или договор с аварийной службой. К тому же такие предприятия должны либо сами, либо с помощью подрядчика вести пусконаладочные работы. Таких организаций в регионе немного. «Мы проводили конкурсы, в прошлом году ни одна организация не заявилась, поскольку заработать на ремонте газового хозяйства не получится, – сказал Быков. – Работы эти дешёвые, а проблем с гарантией, ответственностью очень много, поэтому подрядчики лучше крыши будут делать или ещё что-нибудь, только не эти работы».

Руководитель Фонда капремонта выразил уверенность, что далеко не во всех домах собственники пожелают сохранить газ. «Сейчас многие отказываются от него в целях безопасности, особенно если есть неблагополучные соседи», – подчеркнул он.

Фонд намерен разработать методичку, как заменить газовые плиты на электрические. Для этого собственникам многоквартирного дома достаточно будет получить новые технические условия, а документацию сможет сделать фонд. «Мы готовы оказать содействие жителям по переходу на электроплиты», – отметил Быков.

Штрафное обременение

Впервые масштабное внимание к данному вопросу было привлечено во время совещания с членами правительства, которое провёл Владимир Путин 2 ноября прошлого года. В рамках решения данной проблемы Минстрой России опубликовал инструкцию, которая содержит правила поведения потребителей, направленные на безопасную эксплуатацию газового оборудования. Например, в инструкции указано, что управляющие организации обязаны проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов, контролировать качество и своевременное выполнение работ по поддержанию их в исправном состоянии. Собственники жилья в любое время суток обязаны допускать в помещения, в которых размещено газовое оборудование, работников аварийной службы для предупреждения, локализации или ликвидации аварий, которые могут возникнуть при неправильной его эксплуатации. Важно содержать в надлежащем техническом состоянии дымовые и вентиляционные каналы и ни при каких обстоятельствах самостоятельно не вмешиваться в их работу.

Как сообщила «Сибирскому энергетику» ведущий инженер производственно-технического отдела «Иркутск­облгаза» Валентина Самойленко, в конце прошлого года в Госдуме был принят законопроект, которым будет установлена административная ответственность за нарушения требований по безопасной эксплуатации ВДГО как для граждан, так и для специализированных организаций. Жители должны будут оплачивать от 1-2 тыс. рублей штрафа, если откажутся впустить к себе в квартиру, приказ этот датирован 16 ноября 2016 года.

«Это очень серьёзный вопрос, который коснётся большого числа граждан и юридических лиц. Усиление контроля по газовому оборудованию правительство Иркутской области ведёт для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Инспектора будут проводить необходимые проверки – как в домах, так и в квартирах граждан. Нужно, чтобы и сами жильцы проявляли бдительность и при необходимости сообщали о нарушениях», – отметила Валентина Самойленко.

Отныне на органы Государственного жилищного надзора в регионе возложены полномочия, позволяющие штрафовать тех, кто уклоняется от заключения договора на техобслуживание и ремонт газового оборудования, а также препятствует газовикам в проведении проверок на предприятиях и в жилых помещениях. Кроме того, инспектора Госжилнадзора накажут рублём специализированные организации, нарушающие требования к качеству, срокам и периодичности работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования. За уклонение от его замены штрафовать будут граждан, управляющие компании и ТСЖ.

Размер штрафа для физических лиц может составить до 2 тыс. рублей, для должностных – до 20 тыс., для организаций – до 100 тыс. Если правонарушение привело к аварии или угрожало жизни и здоровью людей, то наказание может достигнуть 30 тыс., ­100 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно. Более строгие взыскания предусмотрены за повторные нарушения.

Кроме того, предприниматели, которые хотят заниматься техническим обслуживанием, ремонтом и диагностикой внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, обязаны уведомить Госжилнадзор о начале предпринимательской деятельности.

По мнению экспертов, с нововведениями ситуация должна измениться. Ведь за отказ в допуске к газовому оборудованию теперь грозят солидные штрафы. Кроме того, ожидается, что судебное производство по этим вопросам будет обеспечиваться в особом порядке. Время судебной тяжбы сократится с 2 месяцев до 10 дней. Все эти меры сделают дома и квартиры безопаснее, считают эксперты.