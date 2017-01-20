Инициативное начало

Автор: Виктор Суслов

В Иркутской области планируется создание ассоциации организаций, занятых вопросом защиты и принципами экологического развития территорий вблизи Байкала. Встреча потенциальных участников объединения прошла в минувший вторник, 17 января.

Решать проблемы Байкальской природной территории нужно общими усилиями, уверены участники будущей ассоциации Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Несмотря на наступление Года экологии, на который общественники возлагают множество надежд, решить все накопившиеся экологические проблемы Байкальской природной территории можно только общими усилиями при чётком планировании. К такому выводу пришли представители нескольких областных организаций и бизнес-структур разного уровня. Ориентировочно в ассоциацию по сохранению Байкала войдут больше полутора десятка членов – не только экологические сообщества, представители СМИ, частных туристических компаний, но и крупный бизнес в лице En+ Group. Помимо создания сообщества члены ассоциации хотят добиться объединения ресурсов в реализации крупных экологических акций. На данный момент уже ведётся обсуждение первого совместного проекта – рекультивации побережья Малого моря в районе турбазы «Баяр». Долго время экосистема этой территории была под угрозой полного уничтожения под автомобильными колёсами. Несколько лет назад площадку закрыли для транспорта, однако природа так и не смогла оправиться от нанесённого урона – сетка наезженной колеи до сих пор рассекает зелёный ландшафт.

Члены ассоциации, которая должна появиться в ближайшее время, надеются, что уже весной смогут приступить к рекультивационным работам – среди её участников есть специалисты с опытом в области озеленения и восстановления зелёных насаждений. Помимо этого планируется, что на площадке будущего объединения будут сформированы списки проектов для развития экологических инициатив.

– По нашим оценкам, сейчас важнее всего сформировать приоритетный список экологических программ и задач на Байкале, – отмечает руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачёва. – Также важным аспектом работы будущего объединения мы считаем консолидацию усилий разных организаций и привлечение федеральных ресурсов на реализацию экологических проектов. Кроме этого объединённая ассоциация по сохранению Байкала может способствовать вовлечению как можно большего числа местного населения в решение существующих задач, экологическое просвещение и укрепление волонтёрского движения.