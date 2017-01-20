Rambler's Top100
rss       
 

Сибирский энергетик: 20 января 2017

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Инициативное начало

Автор: Виктор Суслов

В Иркутской области планируется создание ассоциации организаций, занятых вопросом защиты  и принципами экологического развития территорий вблизи Байкала. Встреча потенциальных участников объединения прошла в минувший вторник, 17 января.

 № 1 из 1
Решать проблемы Байкальской природной территории нужно общими усилиями, уверены участники будущей ассоциации
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Несмотря на наступление Года экологии, на который общественники возлагают множество надежд, решить все  накопившиеся экологические проблемы Байкальской природной территории можно только общими усилиями при чётком планировании. К такому выводу пришли представители нескольких областных организаций и бизнес-структур разного уровня. Ориентировочно в ассоциацию по сохранению Байкала войдут больше полутора десятка членов – не только экологические сообщества, представители СМИ, частных туристических компаний, но и крупный бизнес в лице En+ Group. Помимо создания сообщества члены ассоциации хотят  добиться объединения ресурсов в реализации крупных экологических акций. На данный момент уже ведётся обсуждение первого совместного  проекта – рекультивации побережья Малого моря в районе турбазы «Баяр». Долго время экосистема этой территории была под угрозой полного уничтожения под автомобильными колёсами. Несколько лет назад площадку закрыли для транспорта, однако природа так и не смогла оправиться от нанесённого урона – сетка наезженной колеи до сих пор рассекает зелёный ландшафт. 

Члены ассоциации, которая должна появиться в ближайшее время, надеются, что уже весной смогут приступить к рекультивационным работам – среди её участников есть специалисты с опытом в области озеленения и восстановления зелёных насаждений. Помимо этого планируется, что на площадке будущего объединения будут сформированы списки проектов для развития экологических инициатив.

–  По нашим оценкам, сейчас важнее всего сформировать приоритетный список экологических программ и задач на Байкале, – отмечает руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачёва. – Также важным аспектом работы будущего объединения мы считаем консолидацию усилий разных организаций и привлечение федеральных ресурсов на реализацию экологических проектов. Кроме этого объединённая ассоциация по сохранению Байкала может способствовать вовлечению как можно большего числа местного населения в решение существующих задач, экологическое просвещение и укрепление волонтёрского движения. 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Проект

Инициативное начало

В Иркутской области планируется создание ассоциации организаций, занятых вопросом защиты  и принципами экологического развития территорий вблизи Байкала. Встреча потенциальных участников объединения прошла в минувший вторник, 17 января. ...

20.01.2017, Сибирский энергетик
Проект

Без лишних усилий

У иркутян появилась возможность избавиться от старой одежды во время похода за продуктами

В некоторых иркутских супермаркетах установили контейнеры для сбора ненужной одежды. Пока ящики, где каждый иркутянин может оставить старые рубашки, куртки и другие вещи...

20.01.2017, Сибирский энергетик
Проект

Узкими тропинками, широкими площадками

Образовательный проект «Заповедная смена» стартовал 11 января

Участниками пятидневной эколого-промышленной экспедиции, завершившейся 16 января в Саяно-Шушенском заповеднике, а также на целом ряде соседних промышленных и научных объектов стали старшеклассники из...

20.01.2017, Сибирский энергетик
Проект

Нажмут на корпоративный акселератор

Эксперты из числа руководителей ОАО «Иркутская электросетевая компания» и АО «ЕвроСибЭнерго» помогут авторам перспективных разработок начать сотрудничество с потенциальными крупными заказчиками. Такова задача корпоративного акселератора трека Power&Energy крупнейшего в России и Восточной Европе...

20.01.2017, Сибирский энергетик
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний


Адреса и телефоны рынков на ресурсе

Матрасы 160х195 (195х160) 160х195

бальзамы для волос и маски
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний