Коммунальное ограбление

Автор: Мария НИКУЛЬШЕЕВА

В нескольких домах Ангарска и Иркутска после замены в ходе капитального ремонта теплового пункта и передачи его управляющим компаниям новое оборудование оказалось разграбленным. Об этом заявил 17 января 2017 года на совещании в Общественной палате региона гендиректор Фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области Денис Быков. По его данным, в полицию направлено не менее пяти заявлений по этому поводу. Виновные пока не найдены.

Как пояснили в пресс-службе Фонда капремонта Иркутской области, во время капремонта в многоквартирных домах меняется тепловой пункт: его оснащают современным оборудованием, которое позволяет регулировать в квартирах температуру в зависимости от погоды. После тепловые пункты передают в ведение управляющих компаний. Они и отвечают за сохранность оборудования. Гендиректор призвал искать тех, кому невыгодна экономия затрат на тепло до 40%, как правило, возникающая после установки такого оборудования. Сэкономленные средства могут быть возвращены собственникам жилья, а могут быть направлены, по решению жильцов, на проведение каких-то дополнительных работ в доме.

Председатель СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Дамешек, в свою очередь, пояснил «СЭ», что в последнее время управляющие компании активно переходят на прямые платежи. «Нам теперь нет никакой разницы до оплаты жителей за энергоресурсы, и вообще тепловые пункты, в том числе оборудованные УК, и раньше разворовывали вандалы», – заявил Михаил Дамешек.