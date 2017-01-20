+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 20 января 2017

Экономика

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Два садоводства стали заложниками должников

Экстренное совещание по вопросу электроснабжения трёх ангарских садоводств провели в АГО

Автор: «Сибирские новости»

Около суток три садоводства в Ангарском городском округе были отключены от электроснабжения. Временное ограничение подачи электроэнергии было введено специалистами Ангарского отделения ООО «Иркутская энергосбытовая компания». Заместитель мэра Александр Лысов провёл экстренное совещание с участием представителей электроснабжающих организаций, МЧС, прокуратуры и полиции, сообщает пресс-служба администрации АГО.

«Задолженность членов СНТ «Юбилейное» перед нашей организацией составляет более полумиллиона рублей. Уведомление об отключении председатель СНТ Татьяна Морозова получила под роспись 15 декабря прошлого года. Мы пошли навстречу жителям и не стали производить отключение на новогодние праздники. В свою очередь председатель садоводства направила гарантийное письмо, в котором обязалась погасить задолженность до 15 января 2017 года. По состоянию на 16 января задолженность не погашена, в связи с этим мы вынуждены были произвести отключение линии, питающей в том числе СНТ «Космос» и «Виктория-3». Жители этих смежных СНТ оказались заложниками ситуации и сутки оставались без света, несмотря на то что являются добросовестными плательщиками», – объяснил начальник Ангарского отделения ООО «Иркутская энергосбытовая компания» Андрей Журавлёв.

После отключения питающей линии персонал СНТ «Юбилейное» должен был отключить собственный питающий кабель, а специалисты электросетевой организации подключить СНТ «Космос» к электроснабжению, но председатель СНТ не допустила сотрудников к распределительному устройству.

Александр Лысов отметил, что это противоправные действия со стороны правления «Юбилейного», которые влекут не только материальную, но и административную ответственность. Заместитель мэра рекомендовал Татьяне Морозовой прислушаться к мнению специалистов: «Для оперативного сбора оплаты за потреблённую электроэнергию и погашения задолженности перед энергосбытом вам необходимо допустить специалистов к подстанции «Облкоммунэнерго» и произвести отключение от электроснабжения СНТ «Юбилейное», при этом исключить отключение других СНТ. В случае возникновения препятствий председателю грозит штраф в размере 100 тыс. рублей».

По итогам совещания председатель СНТ «Юбилейное» в кратчайшие сроки должна представить график внесения средств по сложившейся задолженности, которую необходимо погасить не позднее 30 января. В противном случае при помощи силовых структур садоводство будет отключено от электроснабжения независимо от СНТ «Космос».

 

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