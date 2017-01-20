+ добавить комментарий

Пересчитали кубометры

Новые нормативы потребления воды вступили в силу в Иркутской области

Автор: Георгий Борисов

В Иркутской области изменились нормативы потребления горячей и холодной воды для тех, кто не установил приборы их учёта. Для жилья со всеми удобствами они снизились. Соответствующий приказ регионального министерства жилищной политики, энергетики и транспорта вступил в силу с 1 января 2017 года. Однако ещё 1 ноября 2016 года начали действовать новые нормативы на использование воды для общедомовых нужд. Они несколько выше тех, что действовали ранее, к тому же ранжированы в зависимости от количества этажей в домах.

За два дня до Нового года министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области издало приказ об утверждении нормативов потребления воды в жилых помещениях. Чтобы рассчитать их для жилья в многоквартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, где есть ванны, мойки, раковины и унитазы, использовался аналоговый метод. Иными словами, были учтены данные о потреблении в тех домах, где установлены приборы учёта. В остальных случаях применялся расчётный метод: нормативы определили по формулам, которые правительство России опубликовало в 2006 году.

Львиная доля норм потребления воды (в общей сложности они установлены для 21 категории жилья) была снижена. Так, для многоквартирных и частных домов, подключённых к централизованным сетям, они составляют от 1,23 до 3,28 кубометра горячей и от 2,62 до 4,32 кубометра холодной воды на одного человека в месяц. Наименьший норматив установлен для жилья, где есть унитаз, раковина и мойка, наи­больший – для квартир и зданий со всем перечисленным плюс ванной с душем. Те же нормативы, что были определены в 2013 году, составляли, в зависимости от степени благоустройства, 1,07–3,79 кубометра горячей и 2,82–6 кубометров холодной воды на человека в месяц

Неизменным остался расчётный объём потребления для домов с водоразборной колонкой. Он составляет 0,76 кубометра холодной воды на человека в месяц. В остальном нормативы существенно разнятся. Минимум – 1,01 кубометра на человека в месяц для жилья с мойкой или умывальником, подключённого к сетям водоснабжения, но без централизованного водоотведения. Максимум – 7,56 кубометра на человека ежемесячно для квартир и домов, подключённых к централизованному водоснабжению с водоотведением и оборудованных водонагревателями, унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1,65–1,7 м с душем. Раньше нормативы для этих категорий жилья составляли 1,47–9,79 кубометра холодной воды ежемесячно на человека.

Ещё 1 ноября 2016 года начали действовать новые нормы потребления на общедомовые нужды. И они, напротив, увеличились, хотя и незначительно. Если раньше для благоустроенных домов они составляли 0,028 кубометра холодной и столько же горячей воды в месяц на квадратный метр помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, то теперь выросли до 0,03–0,037 кубометра. В первом случае норматив действует в зданиях до пяти этажей, во втором – от 10 до 16 этажей. Для девятиэтажек он составляет 0,032 кубометра холодной и 0,032 кубометра горячей воды ежемесячно на каждый «квадрат» общего имущества. Норматив для многоквартирных домов с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованных нагревателями, – 0,04 кубометра в месяц на квадратный метр. Для таких же зданий, но без нагревателей и с раковинами, мойками и унитазами – 0,023 куба. А для многоквартирных, подключённых к централизованным сетям холодного водоснабжения, но не пользующихся централизованным водоотведением, норматив составляет всего 0,016 кубометра в месяц на «квадрат» помещений из разряда общего имущества.