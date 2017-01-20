Заставили пересчитать

Автор: Виктор Суслов

Суд поддержал требования о перерасчёте УК «Уютный дом» платы за коммунальные услуги в одном из иркутских многоквартирных домов, сообщает сайт областного жилнадзора.

В минувший вторник, 17 января, в рамках гражданского дела мировой судья судебного участка № 118 Октябрьского района города Иркутска в полном объёме поддержал требования Службы государственного жилищного надзора Иркутской области в отношении ООО «Управляющая компания «Уютный дом».

По итогам неоднократных внеплановых документарных проверок ведомства по вопросу законности начисления платы за коммунальные услуги этой управляющей компании выдавались предписания о необходимости перерасчёта в многоквартирном доме по адресу: проспект Маршала Жукова, 1.

В свою очередь УК «Уютный дом» действительно выполняла требования жилнадзора. Однако, как выяснилось, в убыток компания уходить не хотела: после проверки исполнения предписаний собственникам помещений в многоквартирном доме проводилось доначисление платы за коммунальные услуги. Когда указанные факты вскрылись, региональная Служба государственного жилищного надзора подала иск в защиту прав и законных интересов собственников помещения дома в Солнечном. Теперь остаётся надеяться, что переплачивать за коммуналку жителям этого здания больше не придётся.