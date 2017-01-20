+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 20 января 2017

Экономика

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С 1 января для УК вводится финансовая ответственность за неверные расчёты за энергоресурсы

Автор: Наталья Иванова

Правительство Российской Федерации 16 января утвердило правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прописанные в постановлениях «Об изменениях в порядке предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» и «О порядке общественного жилищного контроля», об этом сообщается на сайте Минстроя России.

В соответствии с постановлением «Об изменениях в порядке предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», подготовленным Минстроем России, с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения. Таким образом, общедомовые расходы из коммунальных услуг переводятся в жилищные. Размер платы будет определяться жителями на общих собраниях. Принятое постановление повысит прозрачность формирования платы за потребление коммунальных ресурсов.

Также с 1 января 2017 года вводится финансовая ответственность управляющих компаний (до 50%) за неверно начисленные коммунальные услуги. До настоящего времени такой ответственности не было, и недобросовестные компании начисляли избыточную плату в расчёте на то, что жители могут не заметить неверную сумму. Кроме того, приняты дополнительные гарантии прав инвалидов и семей, имеющих инвалидов, – вводится повышающий коэффициент при предоставлении компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг. Это связано с тем, что у инвалидов, которые больше времени находятся в жилом помещении, расходы ресурсов, прежде всего воды и электричества, возрастают. К этим нормативам органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливаются коэффициенты в коридоре от 1,1 до 1,8.

Второе постановление, «О порядке общественного жилищного контроля», также внесённое Минстроем России, утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель – повысить прозрачность и эффективность работы государственных структур. В настоящее время различные общественные организации активно пытаются участвовать в контроле за деятельностью управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления, и новое постановление правительства призвано упорядочить этот вопрос.

Теперь устанавливаются дополнительные гарантии допуска общественных организаций к жилищному контролю вместе с жилищными инспекциями, устанавливается порядок фиксации намерения общественной организации участвовать в этом контроле – это прежде всего объявление о намерении осуществить проверку или общественные слушания по проектам, актам, действиям коммунальных организаций. Информация о соответствующих общественных организациях с 1 июля 2017 года будет размещаться в государственной информационной системе ЖКХ.

Кроме того, документ устанавливает гарантии гражданам, которые индивидуально проявляют инициативу участвовать в таком контроле. Общественные организации обязаны рассмотреть такое обращение в течение пяти дней и принять соответствующее решение о привлечении рядовых граждан к участию в надзоре. Это будет способствовать более жёсткому и прозрачному контролю за деятельностью коммунальных предприятий.

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