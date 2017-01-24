В ноябре средняя зарплата на крупных и средних предприятиях региона составила 41,5 тыс. рублей

Автор: ИА «Сибирские новости»

В ноябре средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Иркутской области составила 41,5 тыс. рублей, сообщает Иркутскстат. Работа на добывающих предприятиях приносит в среднем по 81,7 тыс. рублей (вдвое выше областного показателя), в финансовых организациях – 60,5 тыс. (в 1,5 раза выше), в производстве транспортных средств и оборудования, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 50,8 тыс. (на 22% больше).

Зарплату выше среднего уровня (на 3–9 тыс. рублей) обеспечивают металлургическое, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство транспортных средств, машин и оборудования, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, органы управления.

Во многих видах деятельности оплата труда заметно ниже сложившейся в целом по региону. Работники образования, здравоохранения, торговли, а также занятые производством пищевых продуктов, прочих неметаллических минеральных продуктов, предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных услуг получают по 26–30 тыс. рублей. В производстве резиновых и пластмассовых изделий средний заработок 24 тыс., в гостинично-ресторанном бизнесе – 21 тыс., в рыболовстве и рыбоводстве – 20 тыс. руб.