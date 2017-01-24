Одни из самых высоких цен на бензин в СФО зафиксированы в Иркутске

Автор: ИА «Сибирские новости»

Федеральная служба государственной статистики представила данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них за неделю с 9 по 15 января. Так, одни из самых высоких цен на бензин среди городов Сибирского федерального округа зафиксированы в Иркутске. Здесь средняя цена за литр автомобильного бензина составила 37,17 рубля.

В частности, стоимость литра бензина марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) – 36,23 рубля, марки АИ-95 и выше – 38,8 рубля, дизельного топлива – 38,45 рубля.

А вот самые низкие цены зафиксированы в Горно-Алтайске – 33,97 рубля – и в Красноярске – 34,16 рубля. Бензин марки АИ-92 в Красноярске можно приобрести за 33,23 рубля за литр, в Горно-Алтайске – за 33,33 рубля. В целом, сообщает Росстат, рост цен на автомобильный бензин отмечался в 41 регионе.

На 0,6–0,9% цены на него выросли в Курске, Пензе, Перми и Майкопе.

Снижение цен на бензин зафиксировано в Кызыле – на 0,3% – и во Владимире – на 0,1%. В Москве автомобильный бензин подорожал на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 33,9 до 36,9 рубля за литр, марки АИ-95 и выше – от 37,3 до 40,8 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стоил от 34,7 до 36,29 рубля, марки АИ-95 и выше – от 37,9 до 40,04 рубля за литр.