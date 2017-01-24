Rambler's Top100
rss       
 

Восточно-Сибирская правда: 24 января 2017

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Одни из самых высоких цен на бензин в СФО зафиксированы в Иркутске

Автор: ИА «Сибирские новости»

Федеральная служба государственной статистики представила данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них за неделю с 9 по 15 января. Так, одни из самых высоких цен на бензин среди городов Сибирского федерального округа зафиксированы в Иркутске. Здесь средняя цена за литр автомобильного бензина составила 37,17 рубля. 

В частности, стоимость литра бензина марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) – 36,23 рубля, марки АИ-95 и выше – 38,8 рубля, дизельного топлива – 38,45 рубля.

А вот самые низкие цены зафиксированы в Горно-Алтайске – 33,97 рубля – и в Красноярске – 34,16 рубля. Бензин марки АИ-92 в Красноярске можно приобрести за 33,23 рубля за литр, в Горно-Алтайске – за 33,33 рубля. В целом, сообщает Росстат, рост цен на автомобильный бензин отмечался в 41 регионе. 

На 0,6–0,9% цены на него выросли в Курске, Пензе, Перми и Майкопе.

Снижение цен на бензин зафиксировано в Кызыле – на 0,3% – и во Владимире – на 0,1%. В Москве автомобильный бензин подорожал на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 33,9 до 36,9 рубля за литр, марки АИ-95 и выше – от 37,3 до 40,8 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стоил от 34,7 до 36,29 рубля, марки АИ-95 и выше – от 37,9 до 40,04 рубля за литр.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Статистика

Одни из самых высоких цен на бензин в СФО зафиксированы в Иркутске

Федеральная служба государственной статистики представила данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них за неделю с 9 по 15 января. Так, одни из самых высоких цен на бензин среди городов Сибирского федерального округа зафиксированы в Иркутске...

24.01.2017, Восточно-Сибирская правда
Статистика

В ноябре средняя зарплата на крупных и средних предприятиях региона составила 41,5 тыс. рублей

В ноябре средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Иркутской области составила 41,5 тыс. рублей, сообщает Иркутскстат. Работа на добывающих предприятиях приносит в среднем по 81,7 тыс. рублей (вдвое выше областного показателя), в финансовых организациях – 60,5 тыс. (в 1,5 раза выше)...

24.01.2017, Восточно-Сибирская правда
Статистика

По вчерашним дорогам на завтрашних машинах

Состояние дорожной сети Приангарья оставляет желать лучшего

Транспортный комплекс часто сравнивают с кровеносной системой, а магистрали – с артериями жизни, соединяющими весь хозяйственный организм в единое целое. Если придерживаться этой аналогии, в транспортных артериях немало тромбов...

27.12.2016, Конкурент
Статистика

Смещение сельского вектора

Земельные наделы в России прибирает малый бизнес

Опубликованы предварительные данные прошедшей в России летом этого года сельскохозяйственной переписи. В целом по стране учтено 36,4 тысячи сельскохозяйственных организаций...

13.12.2016, Конкурент
Туроператоры собираются «раскрутить» бренд зимнего Байкала с помощью «Зимниады»
Общество
Маяк для туристов
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний


Информационный интернет города

Матрасы 80х190 (190х80) в курске

антибиотики и витамины от очагового облысения
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний