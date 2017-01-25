+ добавить комментарий

«Основа для будущего»

В Ангарском городском округе утвердили программу развития коммунальной инфраструктуры

Автор: Георгий Борисов

Инвестиции в обновление и развитие коммунальной инфраструктуры Ангарска и близлежащих посёлков в ближайшие 20 лет превысят 54,6 млрд рублей. За счёт этого доля сетей, нуждающихся в замене, уменьшится втрое, существенно снизится аварийность и повысится загрузка расположенных здесь центров питания. Это предусмотрено в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2016–2036 годы, которую администрация Ангарского городского округа представила на рассмотрение депутатов местной Думы. Предполагается, что в роли инвесторов выступят все ресурсоснабжающие организации, работающие на территории муниципалитета.

Общий объём инвестиций в коммунальную инфраструктуру Ангарска оценивается более чем в 54 миллиарда рублей. Большая их часть будет направлена на присоединение новых потребителей и повышение надёжности ресурсоснабжения Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Программа была разработана в прошлом году на основе генерального плана Ангарского городского округа. «Этот документ станет основой для будущего развития системы коммунальной инфраструктуры округа по каждому направлению отдельно: теплоснабжение, водоснабжение, газификация и так далее», – цитирует пресс-служба местной администрации технического директора участка тепловых сетей ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго» Павла Боровикова. Его наличие, добавляет начальник управления капитального строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации Ангарского городского округа Василина Шунова, «позволит вступать в государственные программы и получать софинансирование из федерального и областного бюджетов».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры исходит из того, что численность населения АГО вырастет с 239,6 тыс. человек в 2015 году до 257 тыс. человек в 2036 году. Подавляющее большинство – 244,4 тыс. человек к 2036 году вместо 239,6 тыс. человек в 2015 году – будет проживать в Ангарске. Город при этом является одной из основных площадок для размещения новых фармацевтических производств, газоперерабатывающих предприятий и производства оксидов ниобия и тантала из сырья Зашихинского месторождения редких металлов, расположенного в Нижнеудинском районе Иркутской области. Сообразно экономическому развитию, как ожидается, будет строиться и жильё: по заложенному в программу прогнозу, площадь жилищного фонда к 2036 году может увеличиться почти на 1,2 млн квадратных метров и превысить 6,63 млн «квадратов», из которых почти 6,33 млн будет приходиться на долю Ангарска. Это приведёт к росту потребления энергоресурсов и, как следствие, нагрузки на инфраструктуру.

Например, электрическая мощность, потребляемая жилыми домами и бюджетными учреждениями, за счёт планируемой застройки может вырасти на 80,5 МВт и к 2036 году составить почти 252,3 МВт. Такой прогноз сделан на основании генерального плана Ангарского городского округа. Согласно ему же спрос на электроэнергию может превысить 1,4 млрд кВт-ч вместо 969 млн кВт-ч в 2015 году. Предполагаемый рост ежегодного объёма потребления газа – 685 тыс кубометров, до 10,1 млн кубометров. Практически весь спрос будут по-прежнему обеспечивать жилые дома, почти девять десятых которых сегодня оборудованы газовыми плитами. Согласно расчётам, значительно вырастет и потребность в воде, поставляемой потребителю по централизованным сетям. Заданный на 2036 год потолок – 63,85 млн кубометров в сутки, что на 10,84 млн кубометров больше, чем в 2015 году. При этом необходимо будет ежедневно канализовать почти 121,9 тыс. кубометров стоков. И если сейчас централизованная система водоотведения есть только в Ангарске, Мегете и Савватеевке, то через два десятка лет она, как следует из программы, появится во всех остальных населённых пунктах округа. Перспективный спрос на тепло не определён – для этого пока нет исходных данных.

Говоря о состоянии инфраструктуры, разработчики программы отмечают, что генерирующее оборудование сегодня работает удовлетворительно за счёт регулярных ремонтов. Однако к 2036 году большая часть техники будет находиться в эксплуатации более 70 лет. Средний износ электрических сетей уже сейчас оценивается в 60–65%. 15,3 км воздушных линий, находящихся на балансе Ангарских электрических сетей ОГУЭП «Обл­коммунэнерго», нуждаются в замене по правилам эксплуатации и безопасности. Зато все подстанции Центральных электрических сетей ОАО «Иркутская электросетевая компания» имеют по два питающих ввода, что сводит к минимуму риск аварийного отключения и облегчает вывод их оборудования в ремонт. Там, где есть сети централизованного водоснабжения, их износ довольно высок. Если говорить про «Ангарский водоканал», то необходима реконструкция 73% трубопроводов. То есть более 290 км сетей. Канализация, находящаяся в ведении предприятия, в свою очередь, изношена на 78%.

Реализация программы развития инфраструктуры предусматривает замену значительной части изношенного оборудования. Долю электрических сетей, нуждающихся в замене, при этом планируют снизить втрое – с 9% до 3% от общей их протяжённости. Степень износа водопровода к 2036 году предполагают уменьшить до 20%, сетей канализации – до 52,4%. Снизиться должна и аварийность всей коммунальной инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба администрации, совокупный объём инвестиций, которые будут вложены в достижение этих целей, оценивается в 54,6 млрд рублей. Большая их часть будет направлена на присоединение новых потребителей и повышение надёжности ресурсоснабжения. Предполагается, что помимо администрации, планирующей привлечь бюджетные средства, в роли инвесторов выступят все работающие в Ангарском округе предприятия, поставляющие населению и другим потребителям электричество, тепло, воду и газ.