Интерфейс Интернет-банка УРАЛСИБа стал более удобным

Банк УРАЛСИБ обновил интерфейс главной страницы в Интернет-банке. Новый современный дизайн навигации позволяет легко ориентироваться и иметь весь необходимый функционал «под рукой». Также в Интернет-банке стали доступны новые разделы: «Полезно знать», «Популярные операции», «Мои платежи».

Раздел «Полезно знать» содержит советы, которые пригодятся для выгодного и удобного использования Интернет-банка.

В разделе «Популярные операции» выделены переводы и платежи, в том числе те, которые регулярно осуществляются пользователем, это помогает сэкономить время на поиске необходимой операции и быстро ее провести.

В разделе «Мои платежи» размещена вся информация о запланированных платежах и шаблонах (в ближайшее время для тех, кто сделает подписку, будет доступна информация о штрафах ГИБДД).

Получить доступ к Интернет-банку или восстановить логин/пароль к системе можно на сайте i.bankuralsib.ru или в офисе Банка (при наличии действующей карты УРАЛСИБа).

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-»Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 декабря 2016 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 502 банкомата, 525 платежных терминалов и 23 233 POS-терминала.