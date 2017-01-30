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Восточно-Сибирская правда
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Банк УРАЛСИБ продлевает выдачу автокредитов в рамках государственной программы субсидирования
Банк УРАЛСИБ продлевает выдачу кредитов со сниженными процентными ставками в рамках государственной программы субсидирования автокредитования до 31 декабря 2017 года.
Банк УРАЛСИБ предлагает собственную программу автокредитования и несколько программ совместных с автопроизводител
Кредит предоставляется на покупку нового автомобиля иностранного или отечественного производства стоимостью не более 1150 тыс. рублей с первоначальным взносом от 20 % на срок от 12 до 36 месяцев.
Автокредит по программе в Банке УРАЛСИБ можно получить как с подтверждением, так и без подтверждения доходов и трудовой занятости.
Подробную информацию по программе автокредитования можно найти на сайте Банка www.bankuralsib.
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 декабря 2016 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 502 банкомата, 525 платежных терминалов и 23 233 POS-терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров
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