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30 января 2017

Экономика

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Банк УРАЛСИБ продлевает выдачу автокредитов в рамках государственной программы субсидирования

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Банк УРАЛСИБ продлевает выдачу кредитов со сниженными процентными ставками в рамках государственной программы субсидирования автокредитования до 31 декабря 2017 года.

Банк УРАЛСИБ предлагает собственную программу автокредитования и несколько программ совместных с автопроизводителями. С учетом государственной программы субсидирования кредитные ставки по ним составляют от 8% до 18% годовых в рублях РФ.

Кредит предоставляется на покупку нового автомобиля иностранного или отечественного производства стоимостью не более 1150 тыс. рублей с первоначальным взносом от 20 % на срок от 12 до 36 месяцев.

Автокредит по программе в Банке УРАЛСИБ можно получить как с подтверждением, так и без подтверждения доходов и трудовой занятости.

Подробную информацию по программе автокредитования можно найти на сайте Банка www.bankuralsib.ru или по телефону горячей линии +7(495)7237700.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 декабря 2016 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 502 банкомата, 525 платежных терминалов и 23 233 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

    
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