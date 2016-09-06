+ добавить комментарий

Спешите делать доброе

...Полгода назад в Иркутске открылась галерея скульптуры

Филиал Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачёва распахнул свои двери в марте 2016 года. Галерея расположилась в двухэтажном деревянном здании конца XIX века, бывшем доходном доме купца Гиндина, по улице Свердлова, 16. Открытие нового отдела музея стало действительно знаковым событием в культурной жизни города. В собрании художественного музея хранится около 600 скульптурных произведений, большинство из которых никогда ранее не экспонировались. Теперь же, после открытия галереи, жителям и гостям Иркутска стали доступны шедевры отечественной скульптуры, впервые покинувшие запасники на столь долгий срок.

Об этом – Елена КАБУНОВА и Ольга ПЕТРОВСКАЯ в материале «Сокровища «Особой кладовой» в разделе «Губерния» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

…Идея проведения Байкальского дизайнерского специального лагеря, как уже рассказывала «ВСП», появилась практически случайно – из поста в соцсети несколько месяцев назад. Мысль как-то объединить местное профессиональное сообщество оказалась востребованной: в результате в конце августа в Бугульдейке на два дня собрались около полусотни начинающих и уже известных дизайнеров. Наш коррес­пондент также затесался в их стройный ряд, узнав о нелёгких буднях дизайнерского быта и работы. Подробности – в материале Ольги ТЮРНЕВОЙ «#БДСЛ2016: мама, я дизайнер» в разделе «Конкурент».

«Вот и лето пролетело, наступил учебный год, но и осень нам немало дней хороших принесёт», – раздавалось утром первого сентября во множестве школьных дворов. Церемония, ритуал, кажется, остались неизменными с советских времён – одни и те же стихи про радости среднего образования, песни про школу, слово ветерана, минута молчания, и вот уже самый долговязый выпускник тащит на плече самую миловидную первоклашку, которая робко размахивает медным колокольчиком, оглашая школьный двор нервными трелями первого школьного звонка.

Но такое ли уж всё одинаковое в школьном распорядке? Мы решили выяснить самое простое и, казалось бы, неизменное – а так ли одинаковы сами школы? Итоги – в материале Берта КОРКА «Инофоны, долгострой, огненное проклятие» в разделе «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН