Жизнь как она есть

...Более 150 тысяч рублей перечислили читатели «Восточки», пользователи сети Facebook и посетители портала Irk.ru и других региональных ресурсов семье Копыловых из села Манзурка Качугского района. Земляки откликнулись на просьбу о помощи многодетной матери, которой чудом удалось спасти в огне своих родных и приёмных детей. В ночь пожара в доме находилось 11 человек, в том числе восемь детей. О трагедии этой семьи «Восточка» написала две недели назад (статья «Испытание огнём» в номере от 30 августа нынешнего года). Все эти дни на карточку мамы, Ольги Афанасьевны, шли переводы от незнакомых людей. Она не может поблагодарить каждого лично, но говорит «спасибо» всем, кто не прошёл мимо её беды. И обычные люди оказались отзывчивее, чем чиновники.

Об этом – ОЛЬГА МУТОВИНА в материале «Помогли всем миром» в разделе «Губерния» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

… Большинству людей приходится принимать лекарства – в той или иной форме, часто или редко. Оригинал или дженерик? Этим вопросом хоть раз задавался тот, кто стоял у аптечного прилавка. Сколько денег вкладывается в новое лекарство, сколько времени у фармкомпаний нет права производить дженерик оригинального препарата, кто и как проводит исследования лекарств – об этом нашей газете рассказал Константин Апарцин, доктор медицинских наук, профессор, врач-консультант областной больницы по организации клинических исследований. А простые люди поделились своим опытом использования оригиналов и дженериков.

Подробности – в материале АЛЁНЫ КОРК «Лучше лечиться тем, во что вложено 2 миллиарда долларов» в разделе «Конкурент».

«Говорят, что он талантлив. Это так! Говорят, что в каждой роли он мастак…» – эти шуточные строчки в самом начале 1958 года «Восточка» посвятила некоему молодому актёру Иркутского областного драматического театра. Ни одному начинающему артисту так не благоволила иркутская газетная критика в 1956–1958 годах. Да что там, в 1957 году в столичной «Правде» его назвал «способным артистом» сам Семён Межинский. Актёр легко перевоплощался. Он убедительно играл и юных строителей коммунизма, и ремарковского старика Коха. И выходил на сцену Иркутского драматического театра в роли Ленина. Жаль, что в Иркутске он пробыл совсем недолго, ведь публика его обожала. «Все мы любим вот такого Леонида Броневого. И не надо нам другого!» – так завершалосьгазетное четверостишие. Иркутская театральная судьба легендарного мастера в материале ЮЛИИ ПЕРЕЛОМОВОЙ «Молодой способный артист» в разделе «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН