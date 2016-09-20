Страница перевёрнута

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…Эйфории компартии, продолжавшейся чуть меньше года после избрания партийного секретаря Сергея Левченко губернатором Иркутской области, приходит конец.

Лидер и лицо регионального партийного списка КПРФ Левченко, обещавший, но так и не ушедший в предвыборный отпуск, активно ездил за госсчёт по Иркутской области, разумеется, в качестве губернатора, а не кандидата в Госдуму, которым он был, так сказать, факультативно. Глава области оживлял развешанные по всему региону билборды, где он как кандидат в депутаты, слегка омоложенный фотошопом, призывал голосовать за КПРФ. Результат плачевен для коммунистов – за год губернаторства возможности Левченко по привлечению избирателей упали в два раза. А в Иркутске – куда больше. Ещё более драматическим обстоятельством стала потеря КПРФ первенства во всех городах, где компартия брала первое место на выборах в Госдуму в 2011 году и пять лет гордилась «крас­ным поясом» из городов Прибайкалья.

Подробности – в материале ЮЛИИ ПЕРЕЛОМОВОЙ и АННЫ ПАВЛОВОЙ «Вышли из «красного пояса» в разделе «Конкурент».

... Глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын на прошлой неделе обратился к министру сельского хозяйства РФ с письмом, которое вызвало резонанс и в Иркутской области. Из письма следует, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на федеральный уровень предложение о присоединении бурятского сельскохозяйственного вуза к иркутскому. В Бурятии расценили это предложение как попытку «решить свои проблемы за счёт другого вуза, успешно работающего в соседнем регионе». И ведь нельзя сказать, что эта оценка так уж далека от истины. Ещё нынешней весной в правительстве Иркутской области высказывались идеи о создании на базе ИрГАУ опорного межрегионального вуза, который будет готовить специалистов для трёх регионов – Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

Именно это направление развития, по мнению властей региона, должно вывести аграрный университет из кризиса и обеспечить процветание в будущем. Однако похоже, что создать межрегиональный вуз, ничего не вкладывая в имеющуюся базу, не получится.

Об этом – ЕЛЕНА ТРИФОНОВА в материале «Семена не в той почве» в разделе «Губерния» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

В минувшую субботу в два часа дня на сквере им. Кирова в Иркут­ске собралось более трёхсот молодых людей в бойцовках – специальных вожатских куртках со значками. Они задорно пели, синхронно танцевали, скандировали кричалки, а в перерывах получали грамоты от первых лиц городской администрации. Так участники Иркутского объединения студенческих педагогических отрядов (ИО СПО) подводили итоги третьего трудового семестра. Завершившийся летний сезон особенный – в этом году движение ИО СПО празднует своё пятидесятилетие.

Репортаж МАРИИ ПАНАРИНОЙ «50-е вожатское лето» в разделе «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН