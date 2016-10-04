День простоять

…Пенсионерам и инвалидам Иркутска и других городов области пришлось вспомнить о временах дефицита. На этот раз длинные очереди выстроились к киоскам, которые торгуют проездными билетами. Дополнительно к стоимости льготного документа на октябрь люди должны заплатить несколькими часами стояния в очереди. К заветному окошечку у трамвайных путей на Центральном рынке Иркутска пенсионеры теснятся в три ряда. Смотреть на такое зрелище больно и стыдно.

Более трёх тысяч подписей собрали пенсионеры и инвалиды Иркутска. Люди требуют от губернатора области Сергея Левченко отменить ограничение на количество бесплатных поездок в общественном транспорте. В ближайшие дни активисты планируют направить обращение вместе с подписями главе области. На прошлой неделе с просьбой увеличить число бесплатных поездок для льготников к губернатору обратились мэр Иркутска Дмитрий Бердников и депутаты городской Думы.

Подробности в материале ОЛЬГИ МУТОВИНОЙ «Вернуть безлимитный проездной» в разделе «Губерния» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

...«В Иркутской области случился прецедент», – говорят сведущие люди и не ошибаются. Факт действительно необычный. Жители Усольского района проголосовали за перенос своей столицы из Усолья-Сибирского в рабочий посёлок Белореченский. К переезду туда высоких районных чиновников почти всё готово: в новом административном здании досыхает краска, «усаживается» линолеум. Да и белореченцы преисполнены ожиданий: «Наконец-то заживём по-столичному, перестанем кормить Усолье». Но в администрации посёлка немного переживают. Вдруг на большую гвардию чиновников не хватит горячих обедов и свободных мест на автостоянке?

О надеждах и чаяньях стольного посёлка АННА ПАВЛОВА в материале «Столичный Белореченский» в разделе «Конкурент».

…Потомок иркутского купеческого рода потерял ногу при освобождении Будапешта. Два ордена Отечественной войны второй степени, один – первой степени, контузия, тяжёлое ранение с ампутацией левой ноги. Так прошёл Великую Отечественную войну командир миномётного дивизиона Игорь Сибиряков, потомок рода иркутских купцов Сибиряковых. На прошлой неделе в Иркутске прошла пятая Всероссийская научно-практическая конференция «Сибиряковские чтения – 2016», организованная Музеем истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова и кафедрой истории России ИГУ. Наша газета тоже решила внести посильный вклад в популяризацию истории рода Сибиряковых.

Материал ЮЛИИ ПЕРЕЛОМОВОЙ «Разведчик Сибиряков» в разделе «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН