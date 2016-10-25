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Восточно-Сибирская правда
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И только в Иркутской области…
…8 сентября 2017 года исполняется 220 лет со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского и Коломенского, апостола Америки и Аляски, просветителя, учёного. Он воплотил в своей жизни тот образец святости, который понятен и близок человеку из XXI века. Сегодня в разных регионах России построены храмы в его честь, его именем названы острова. О нём читают лекции в университетах Бостона и Калифорнии. В штате Аляска 1997-й на государственном уровне был объявлен Годом святителя, которого там называют Иннокентием Аляскинским.
И только в Иркутской области на месте будущего культурно-просветительского центра в селе Анга Качугского района красуется огромный котлован, не завершён даже нулевой цикл строительства. Между тем в сентябре будущего года здесь должны пройти основные мероприятия межрегионального проекта «Путь святителя Иннокентия». На торжества предполагалось пригласить президента страны и патриарха.
Фактически же сегодня можно говорить о срыве региональным правительством сроков строительства объекта. Сергей Левченко, кажется, не горит этой идеей и не видит тех дивидендов, которые можно из неё извлечь. Вполне вероятно, что проекты, которые достались новому губернатору «по наследству», были просто отторгнуты в эмоциональном запале…
Подробности в материале Елены ТРИФОНОВОЙ «Культурный провал» в разделе «Губерния» этого номера «Восточно-Сибирской правды».
…Два района, которые должны были первыми в Приангарье познать плюсы от освоения гигантской Ковыкты, сегодня проживают в нищете. Школы, садики и поликлиники в Качугском и Жигаловском районах разваливаются. Зарплата населения составляет лишь половину от средней по области. Разваливаются и надежды на большой ковыктинский проект. Так, Качуг требует закрыть дорогие в обслуживании газовые котельные, а взамен вернуть теплоисточники на угле. Жигалово предлагает квотировать рабочие места на Ковыкте для местного населения – пока там трудятся в основном жители других регионов. Однако более ярких перспектив, кроме газовых, у территорий пока не проглядывается.
Анна ПАВЛОВА о нищей жизни около природных сокровищ в материале «Жизнь вокруг Ковыкты» в разделе «Конкурент».
…Наталья МИЧУРИНА, шеф-редактор: «Можно с новостей, касающихся последней избирательной кампании и связанных с передачей мандата депутата Законодательного Собрания Иркутской области господину Левченко?»
Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН: «Я бы сказал, товарищу…»
Встреча в редакции – Эдуард Девицкий: «Для нас-то как раз очень хорошо, когда всё скучно».
Глава облизбиркома в зажигательном разговоре о скучных вещах – судьбе областного парламентария после обвинительного приговора суда, о том, почему два мандата депутатов ЗС могут остаться вакантными, о тех, кто ходит на выборы, и о кандидате «Против всех».
С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН
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