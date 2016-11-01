О нужном и важном

…В нынешнем году на территории Иерусалимской горы в Иркутске прошли археологические работы. Три раскопа, в том числе около детского городка «Чиполлино» и зоогалереи «Дриада», позволили обнаружить 43 могильных пятна. По мнению археологов, этот факт является несомненным доказательством того, что в бывшем ЦПКиО осталось большое количество захоронений и далеко не все из них были уничтожены в советское время. Работы проводило ООО «Альта-мира+» по заказу региональной общественной организации «Иркутский исторический некрополь». Средства на реализацию проекта общественная организация получила благодаря городскому гранту.

Подробности в материале ЕЛЕНЫ ТРИФОНОВОЙ «Парк советского периода» в разделе «Губерния» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

…Закончив еланцинскую школу и получив в Иркутске диплом инженера-экономиста, он всё же оставил родовые земли и отправился в соседнюю Бурятию. Ехать в Улан-Удэ посоветовал и шаман, к которому по древним традициям обращаются ольхонские буряты. Вернулся в дом своего отца наш собеседник лишь спустя 20 лет – в качестве мэра главного туристического района Иркутской области. О том, кто и куда поведёт теперь ольхонскую территорию, мы попытались узнать в разговоре с новым главой Ольхонского района Андреем Тыхеевым.

Материал АННЫ ПАВЛОВОЙ «Из советников в мэры» в разделе «Конкурент».

…Латвийский дирижёр Юрис Клявиньш знает всё о возможностях человеческого голоса. «Если бы вы хоть раз услышали, как одновременно поют 14 тысяч человек, то поняли, насколько это грандиозно», – говорит он. Сегодня в Латвии с населением менее двух миллионов человек насчитывается больше 300 хоров. В 2008 году в национальном празднике песни приняло участие более 38 тысяч исполнителей. В Иркутск Юрис Клявиньш привёз программу из современной церковной хоровой музыки трёх стран Прибалтики. В интервью нашей газете он рассказал о том, что значит родиться в музыкальной стране и почему так важно петь детям колыбельные…

Материал ТАТЬЯНЫ ПОСТНИКОВОЙ «Между скрипкой и конт­рабасом» в разделе «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН