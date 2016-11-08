Услышать голоса

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Губерния: 08 ноября 2016

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…Художников гонят на улицу. Бороться с двумя министерствами областного правительства им не под силу. Может быть, если министерством культуры декларируется желание помочь художникам, и это не обман и не лукавство, нужно не торопить судебный процесс, а проанализировать все аспекты законодательства?

 № 1 из 1

Правовое пространство во всей стране одно, и оно не делится на городские, областные и федеральные куски. А региональному минкульту хорошо известно, что иркутский муниципалитет нашёл юридически корректную возможность оставить мастерские, принадлежащие городу, в безвозмездном пользовании членов областного, заметим, отделения Союза художников России. Принадлежность к этому почтенному сообществу ещё не создаёт деления на настоящих и каких-то других художников, и проблему творчества, а значит, и жизни изгоняемых мастеров нужно решать без оглядки на «корочки» общественной организации. Это было бы мудро, и позорная война двух областных министерств против художников закончилась бы. 

Материал Юлии ПЕРЕЛОМОВОЙ «Собирайтесь, выселяйтесь» в разделе «Иркутский репортёр» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

…Начальник ГУ МВД России по Иркутской области, генерал-лейтенант полиции о том, как изменилась криминальная обстановка в области за четыре года, кто ловит «мобильных» мошенников и чем неравнодушные люди отличаются от «стукачей», на встрече в редакции газеты. 

Андрей КАЛИЩУК: «Не проходить мимо истинных страданий». Отчёт о встрече в разделе «Губерния».  

…В течение года и одного месяца Иркутский областной арбитражный суд рассматривал иск регионального минимущества к администрации Иркутска и концессионеру – физкультурно-спортивной организации ООО «ФСО Алекс» – о признании права собственности на Ледовый дворец. По факту, процесс сводился к тому, чтобы определить, готов ли объект к запуску. Пока здание простаивало, концессионер нёс затраты на многочисленные судебные экспертизы и оплату коммунальных услуг. Несмотря на попытку минимущества Приангарья провести дополнительную строительную экспертизу и продлить разбирательство ещё на полтора месяца, 7 ноября Арбитражный суд Иркутской области постановил, что объект готов к эксплуатации. В иркутском Ледовом дворце в скором времени начнутся занятия спортивных секций.

Подробности в материале Марии ПАНАРИНОЙ «Лёд тронулся» в разделе «Конкурент».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН

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Услышать голоса

…Художников гонят на улицу. Бороться с двумя министерствами областного правительства им не под силу. Может быть, если министерством культуры декларируется желание помочь художникам, и это не обман и не лукавство, нужно не торопить судебный процесс...

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