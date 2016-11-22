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Губерния: 22 ноября 2016

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Земля – круглая

 № 1 из 1

…Елена Ивановна Григорьева – член-корреспондент Российской академии архитектуры, вице-президент Союза архитекторов России, лауреат Государственной премии в области архитектуры – на встрече в редакции газеты: 

«Исторически силуэт иркутских набережных и самого города содержал высотные всплески – двух-трёхэтажная застройка была фоновой вокруг доминант, которыми являлись храмы и пожарные каланчи. За годы советской истории силуэт нивелировался пятиэтажной застройкой. На мой взгляд, доминанты, ориентиры в разумных высотных пределах должны быть. И на Нижней набережной такие всплески есть: это здания студенческого общежития и предприятия № 1 – доминанты очень высокого архитектурного качества. Я допускаю на конкурсном участке один-два всплеска умеренной высоты и высокого качества силуэтной прорисовки. Но максимум, на мой взгляд, это 9–12 этажей».

«Городская идентичность пока с нами. Но под угрозой». Отчёт о встрече в разделе «Губерния» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

…Рестораны в Иркутске открываются с такой же скоростью, с какой и закрываются. Между этими событиями регулярно случаются продажи разнообразных заведений. Рестораторы говорят, что их бизнес – один из самых чутких индикаторов состояния экономики: как только у людей появляются лишние деньги, они начинают чаще обедать и ужинать вне дома. Пока же рынок общепита, по самым скромным оценкам, просел на 30%. Кто и почему открывает, закрывает, а также продаёт рестораны в Иркутске, разбиралась ТАТЬЯНА ПОСТНИКОВА в материале «Плохой аппетит на рестораны» в разделе «Конкурент».

…Декабрьским вечером 1937 года в набор редактор «Восточки» сдал короткую статью «В школе орудуют враги». Подписана она была неким А. Порменюком. Он рассказывал о врагах, окопавшихся в школе улуса Алзохига Аларского района.

Обнаглевшую банду врагов народа, как доносил автор, возглавлял учитель Валентин Вампилов… Его сыну тогда едва исполнилось 4 месяца. Александр Вампилов больше отца никогда  не увидит. Примерно через месяц Валентин Никитич будет арестован, а ещё через месяц – расстрелян. Подробности того доноса, что привёл отца Вампилова к расстрелу, были неизвестны. Оказывается, все эти годы «Восточка» хранила их на своих страницах.

Подробности дела Валентина Вампилова в материале ЮЛИИ ПЕРЕЛОМОВОЙ «Руководитель банды врагов народа» в разделе «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН

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