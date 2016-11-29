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Губерния: 29 ноября 2016

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Разная у людей работа

…«У области есть возможность заместить доходы, которые будут распределены между муниципалитетами. Выход – не рассказывать про «жирный» Иркутск, не препираться, а активно работать с федеральным центром, участвовать в федеральных программах».

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Выступив с законодательными инициативами, направленными на повышение доходов областного центра, мэр Иркутска Дмитрий Бердников приобрёл статус защитника муниципальных образований. Сначала он предложил оставлять больше налогов в городских округах, затем распространил инициативу на муниципальные районы. О том, как отреагировали на это главы территорий, как проходило согласование законодательных изменений с общественностью и с областной властью и как дополнительные доходы помогут решить городские проблемы, глава города рассказал на встрече в редакции «Восточно-Сибирской правды». «Моя задача – думать о городе. Иначе зачем я тут нужен?» Отчёт о встрече – в разделе «Губерния» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

…Интеллектуальный и этический провал в руководстве областным минкультом мог бы восприниматься как эксцесс, который должны пресечь. Но сделать это очевидно некому. Курирующая министерство заместитель председателя правительства Валентина Вобликова не смеет и слова сказать о кадровой политике Стасюлевич, а председатель правительства – первый заместитель губернатора Иркутской области Александр Битаров уже второй год делает вид, что министерство культуры находится где-то вне рамок его компетенции и уж точно не под его управлением. 

В особенностях фирменного стиля погромной кадровой политики министра культуры Иркутской области разбиралась ВИКТОРИЯ КОМАРОВА в материале «Исполнитель Стасюлевич» в разделе «Конкурент».

…Пока российские власти пытаются урегулировать поток гастарбайтеров на собственной территории, наши соотечественники массово едут на нелегальные заработки в Южную Корею. Их не пугают ни тяжёлая физическая работа без выходных, ни ветхое жильё, ни угроза депортации. Более того, в нашей стране, в том числе и в Иркутске, работают агентства, помогающие российским нелегалам пересекать границу под видом туристов. Мы, к сожалению, не сумели вы­яснить даже приблизительные данные о выезжающих в Корею в качестве гастарбайтеров иркутянах. Но нам оказалось несложно найти героев для материала. Мы считаем это аргументом в пользу версии, что таких немало. МАРИЯ ПАНАРИНА проанализировала, как работает рынок нелегальной рабочей силы в Корее и чем для россиян оборачиваются обещания высокой заработной платы и достойных условий труда в материале «Корейская мечта» в разделе «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН

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Разная у людей работа

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