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Губерния: 27 декабря 2016

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Всё не так, ребята

…В прошлую среду губернатор Левченко пообещал журналистам, что проект нового терминала аэропорта «Иркутск» будет разработан и представлен на экспертизу уже в следующем году. По словам Сергея Левченко, Корпорация развития Иркутской области, владельцем которой является региональное правительство, уже учредила проектную компанию, которая займётся этим. Чуть позже глава Приангарья уточнил, что у проектной компании кроме КРИО имеется ещё один учредитель – «Новапорт».

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Однако попытки выяснить через системы проверки контрагентов, где и когда зарегистрирована новая компания, ничего не дали. Зато в Иркутске 28 июля было зарегистрировано АО «Новапорт-Иркутск», учредителем которого стало ООО ИК «Аеон» (100% принадлежит собственнику ООО «Новапорт» Роману Троценко). В КРИО категорически отказались подтвердить или опровергнуть факт существования «дочки», созданной, по утверждению Левченко, совместно со структурами Романа Троценко. Что и неудивительно. «Вопрос политический, острый, а репутация КРИО и без того сложная», – комментируют наблюдатели. Правительство Иркутской области, в течение последних шести месяцев настойчиво пытающееся оправдать альянс именно с «Новапортом», уже неоднократно попадало в поле критики федералов.

Исследование достоверности властных заявлений проводила НАТАЛЬЯ МИЧУРИНА в материале «Сошёлся клином белый свет» в разделе «Конкурент» предновогоднего номера «Восточно-Сибирской правды».

…Педофила, напавшего в лифте на десятилетнюю девочку в Ново-Ленино днём в минувший четверг, 22 декабря, проявив похвальную оперативность, уже в первой половине дня в субботу задержали правоохранительные органы Иркутска. Трагедии не произошло, силовики воздерживаются от комментариев, но мама девочки посчитала важным и необходимым рассказать о случившемся журналистам «Восточки».

Материал БЕРТА КОРКА «Двое суток от лифта до СИЗО» в разделе «Иркутский репортёр».

…Илмар Лапиньш: «У меня есть абсолютно сумасшедшая идея – к лету подготовить оперу «Любовный напиток» на русском языке. Она очень игровая, многое зависит от текста.

Хочу найти певцов, которые в своё время выступали в Иркутске, чтобы получился «свой» спектакль».

Главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра о молодом Свиридове, иркутском слушателе и зале с лучшей акустикой в Сибири в материале «Музыкант – это национальность» в разделе «Губерния».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН

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