Слово прощания

31 августа ушёл из жизни режиссёр-документалист Валерий Владимирович Хоменко. После окончания ВГИКа (мастерская Р.Л. Кармена) в 1965 году приехал работать на «Восточно-Сибирскую студию кинохроники». За 22 года работы на студии сделал более 30 документальных фильмов, 100 киножурналов и спецвыпусков.

Его профессиональное амплуа – это острые социальные темы, «горячие точки» пятилеток, всенародные ударные стройки, такие как Усть-Илимская, Братская и Саяно-Шушенская ГЭС. Создавал яркие страницы летописи Байкало-Амурской магистрали. Фильмы «Мосты», «Большой десант», «Золотое звено», «Здравствуй, Нерюнгри», «Бросок» вошли в золотой фонд отечественной кинодокументалистики и завоевали призы на многих кинофестивалях. Сотрудничал с Западно-Сибирской и Свердловской студиями кинохроники, на которых были сделаны документальные фильмы «Почему на Север едут», «Васюганские вышкари», «На Иртыше», «Заложники» и др. Как режиссёр славился мастерством монтажа, умением скрупулёзно работать с героями фильмов.

Кроме режиссёрской профессии попробовал себя в качестве критика. Им были написаны десятки рецензий на премьеры театральных постановок Иркутского драматического театра имени Н.Н. Охлопкова, Музыкального театра имени Н.М. Загурского, Театра юного зрителя имени А. Вампилова, а также на концерты, книги, фильмы. Его творческий псевдоним «Яков Серпов» был известен читателям многих иркутских изданий. В 1990-е годы стал наставником молодых кинематографистов. С его участием были сняты их авторские фильмы «Планида Митюгина» (реж. А. Кодкин), «А если не станет леса…», «Продаю лес на корню», «Коренные, объединяйтесь!», «Оленеводы Катанги: жизнь по-новому» (реж. О. Бельская), «Без неба» (реж. Н. Тарханов).

Эпитафия

на смерть моего друга, замечательного, талантливого режиссёра-документалиста Валерия Хоменко

Есть в киноцехе мастера Высокого полёта, Для них искусство – всё: игра, Азарт, любовь, работа… Они приносят на алтарь Своей капризной музе И жизнь свою, и сердца жар, Хоть знают, что их ждёт печаль, Забвенье, бедность и беда, И драматический финал В неверном том союзе. Их золотой век миновал, Их остаётся мало, Кто не сменил в судьбе своей Большой экран – на малый. Средь них был рыцарь верный, Один из самых первых, А, может, и последних, Из киноартиллерии По имени Валерий. За всё, что снял и сделал он, Ему последний наш поклон.

Татьяна Зырянова, кинодраматург, старший редактор «Восточно-Сибирской студии кинохроники» с 1974 по 1991 гг., член Союза кинематографистов РФ