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Иркутский репортер: 06 сентября 2016

Некрополь

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Слово прощания

 № 1 из 1

31 августа ушёл из жизни режиссёр-документалист Валерий Владимирович Хоменко. После окончания ВГИКа (мастерская Р.Л. Кармена) в 1965 году приехал работать на «Восточно-Сибирскую студию кинохроники». За 22 года работы на студии сделал более 30 документальных фильмов, 100 киножурналов и спецвыпусков. 

Его профессиональное амплуа – это острые социальные темы, «горячие точки» пятилеток, всенародные ударные стройки, такие как Усть-Илимская, Братская и Саяно-Шушенская ГЭС. Создавал яркие страницы летописи Байкало-Амурской магистрали. Фильмы «Мосты», «Большой десант», «Золотое звено», «Здравствуй, Нерюнгри», «Бросок» вошли в золотой фонд отечественной кинодокументалистики и завоевали призы на многих кинофестивалях. Сотрудничал с Западно-Сибирской и Свердловской студиями кинохроники, на которых были сделаны документальные фильмы «Почему на Север едут», «Васюганские вышкари», «На Иртыше», «Заложники» и др. Как режиссёр славился мастерством монтажа, умением скрупулёзно работать с героями фильмов. 

Кроме режиссёрской профессии попробовал себя в качестве критика. Им были написаны десятки рецензий на премьеры театральных постановок Иркутского драматического театра имени Н.Н. Охлопкова, Музыкального театра имени Н.М. Загурского, Театра юного зрителя имени А. Вампилова, а также на концерты, книги, фильмы. Его творческий псевдоним «Яков Серпов» был известен читателям многих иркутских изданий. В 1990-е годы стал наставником молодых кинематографистов. С его участием были сняты их авторские фильмы «Планида Митюгина» (реж. А. Кодкин), «А если не станет леса…», «Продаю лес на корню», «Коренные, объединяйтесь!», «Оленеводы Катанги: жизнь по-новому» (реж. О. Бельская), «Без неба» (реж. Н. Тарханов).

Эпитафия

на смерть моего друга, замечательного, талантливого режиссёра-документалиста Валерия Хоменко

Есть в киноцехе мастера

Высокого полёта,

Для них искусство – всё: игра,

Азарт, любовь, работа…

Они приносят на алтарь

Своей капризной музе

И жизнь свою, и сердца жар,

Хоть знают, что их ждёт печаль,

Забвенье, бедность и беда,

И драматический финал

В неверном том союзе.

Их золотой век миновал,

Их остаётся мало,

Кто не сменил в судьбе своей

Большой экран – на малый.

Средь них был рыцарь верный,

Один из самых первых,

А, может, и последних,

Из киноартиллерии 

По имени Валерий.

За всё, что снял и сделал он,

Ему последний наш поклон.

Татьяна Зырянова, кинодраматург, старший редактор «Восточно-Сибирской студии кинохроники» с 1974 по 1991 гг., член Союза кинематографистов РФ

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31 августа ушёл из жизни режиссёр-документалист Валерий Владимирович Хоменко. После окончания ВГИКа (мастерская Р.Л. Кармена) в 1965 году приехал работать на «Восточно-Сибирскую студию кинохроники». За 22 года работы на студии сделал более 30 документальных фильмов...

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