БАРХАТОВ Юрий Михайлович

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон нашего отца, мужа, деда БАРХАТОВА Юрия Михайловича: • президиуму Иркутского областного совета ветеранов и лично Игнатову Валерию Викторовичу;• ветеранам регионального общественного движения «Ветераны...

Сибирская журналистика осиротела. Из жизни ушёл неунывающий легендарный иркутский фотокор Эдгар Брюханенко. Он родился в столице в 1932 году, но Иркутск стал городом его жизни, профессионального расцвета и многих десятилетий журналистского труда.Свой творческий путь Эдгар...

Ушёл из жизни наш коллега и товарищ Михаил Иванович Ивкин. Ему было всего 75. И он надеялся встретить в родном коллективе «Восточки» 100-летний юбилей газеты, до которого не дожил чуть больше года.В штате «Восточно-Сибирской правды» в должности старшего корреспондента Михаил...