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Восточно-Сибирская правда
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БАРХАТОВ Юрий Михайлович
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон нашего отца, мужа, деда БАРХАТОВА Юрия Михайловича:
• президиуму Иркутского областного совета ветеранов и лично Игнатову Валерию Викторовичу;
• ветеранам регионального общественного движения «Ветераны комсомола» и лично Кушнарёву Сергею Андреевичу;
• мэру города Иркутска Бердникову Дмитрию Викторовичу;
• коллективу Иркутского областного объединения организаций профсоюзов и лично Оболкину Александру Никитичу.
Особенно благодарим за чуткость, понимание и непосредственное участие Белотелова Александра Геннадьевича, Дубинину Ольгу Гавриловну, Звада Марию Александровну, Неудачину Альбину Иннокентьевну, Осипову Галину Ильиничну, Пахомова Геннадия Петровича, Преловскую Бэтти Александровну, Шиверскую Валентину Иннокентьевну, Шпрах Людмилу Викторовну, Щербакову Тамару Григорьевну, а также всех, кто разделил с нами горе нашей утраты.
Бархатовы, Милославская
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