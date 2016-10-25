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Иркутский репортер: 25 октября 2016

Некрополь

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ВЕНГЕР Виталий Константинович

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, коллектив администрации областного центра, депутаты Думы города, Почётные граждане Иркутска выражают глубокие и искренние соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии России, Почётного гражданина города Иркутска 

ВЕНГЕРА Виталия Константиновича,

скончавшегося 20 октября на 89-м году жизни.

Виталий Константинович был человеком многогранного дарования. Он создал целую плеяду ярких, запоминающихся образов на сцене Иркутского драматического театра, которому был предан всю свою жизнь. Каждая его роль восхищала зрителей искренностью и проникновенностью. Виталий Венгер состоялся как мудрый и опытный наставник, воспитавший несколько поколений иркутских актёров. Особое место в творчестве мастера сцены занимают книги об Иркутске. За активную общественную деятельность, большой вклад в формирование культурной среды в столице Приангарья Виталий Венгер был удостоен высокого звания «Почётный гражданин города Иркутска» и «Почётный гражданин Иркутской области».

Его доброта, обаяние, душевная щедрость, остроумие, внимательность к окружающим неизменно вызывали симпатию у всех, кто общался с ним. 

Виталий Константинович Венгер навсегда останется в памяти тысяч иркутян.

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