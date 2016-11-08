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Иркутский репортер: 08 ноября 2016

Некрополь

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Виктор Петрович КОМАРОВ

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Ушёл из жизни

Виктор Петрович КОМАРОВ

Заслуженный работник культуры РСФСР, известный в регионе журналист, он был главным редактором газеты «Советская молодёжь» (будущей «СМ Номер 1»), одним из основателей Братского телевидения (1963–1971 годы), а затем и Иркутского. 

С 1971 года Виктор Петрович работал директором Иркутской студии ТВ, а с 1975-го по 1991 год возглавлял Иркутский телерадиокомитет. 

С его приходом были созданы студия «Иркутсктелефильм», служба телевизионных новостей, главная редакция подготовки программ для Центрального ТВ и Всесоюзного радио. В областной эфир ежедневно стала выходить получасовая программа «Приангарье», по центральным каналам регулярно транслировались репортажи и фильмы о жизни нашей области. 

Виктор Петрович – Отличник телевидения и радио, награждён орденом «Знак Почёта». Профессиональный престиж нашей компании был во многом заложен в годы его руководства. Журналисты, прошедшие школу Иркутской студии ТВ под руководством Виктора Петровича Комарова, благодарны ему за высокую планку в профессии, которую он научил ставить и преодолевать.  

Светлая память Человеку и Профессионалу.

Голованов А.И., Хочунян Л.А., Андреева А.В., Золотуева Н.П., Чухонцева Л.Е., Гроссман Г.А., Хазарова В.Н., Синькова В.И., Филатова М.А., Аристова М.В., Бухалова И.В. 

Прощание с Виктором Петровичем 8 ноября с 12 до 13 часов в ритуальном зале по адресу: ул. Байкальская, 118.

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Ушёл из жизниВиктор Петрович КОМАРОВЗаслуженный работник культуры РСФСР, известный в регионе журналист, он был главным редактором газеты «Советская молодёжь» (будущей «СМ Номер 1»), одним из основателей Братского телевидения (1963–1971 годы)...

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