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Восточно-Сибирская правда: 10 января 2017

Некрополь

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РАФИЕНКО Ирина Георгиевна

 № 1 из 1

После долгой и продолжительной болезни скончалась

РАФИЕНКО Ирина Георгиевна

01.01.1936 – 07.01.2017

Врач стоматолог-терапевт высшей категории. Окончила в 1958 году стоматологический факультет ИГМИ на «отлично», была направлена на работу в областную стоматологическую поликлинику г. Иркутска и зачислена на должность врача стоматолога-терапевта.

В 1962 году поступила в клиническую ординатуру в ММСИ на кафедру терапевтической стоматологии и окончила её в 1965 году.

После её окончания вернулась на работу в областную стоматологическую поликлинику г. Иркутска на должность врача стоматолога-терапевта. С 1971 года назначена на должность заместителя главного врача по лечебной работе, с этой должности ушла на пенсию в 2010 году. В течение 35 лет являлась секретарём аттестационной комиссии по стоматологии при министерстве здравоохранения Иркутской области, а также секретарём правления стоматологического общества.

В 1975 году Министерством здравоохранения СССР награждена знаком «Отличник здравоохранения СССР».

26.06.1981 г. указом Президиума Верховного Совета СССР награждена медалью за трудовое отличие.

09.04.1990 г. указом Президиума Верховного Совета СССР награждена за добросовестный труд.

Заслуженный врач РФ с 1991 года. Ветеран труда с 1996 года. 06.08.2008 г. награждена орденом за заслуги перед стоматологией от правления Российского стоматологического общества.

Многократно награждалась Почётными грамотами за высокие показатели в работе стоматологической службы области министерствами здравоохранения СССР, РФ и Иркутской области.

В 2008 году Ирина Георгиевна занесена в энциклопедию лучших людей России как один из самых опытных руководителей здравоохранения, внёсших большой вклад в развитие отрасли.

Коллектив стоматологов Иркутской области

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