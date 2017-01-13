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Восточно-Сибирская правда
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Ушёл из жизни Владимир Семёнович Зверьков
9 января 2017 года после болезни ушел из жизни в возрасте 75 лет Владимир Семенович Зверьков – директор "Центра стратегических исследований", политический аналитик, кандидат философских наук, доцент, почетный ветеран СО АН СССР.
Это невосполнимая потеря как для Иркутска, Иркутской области, так и далеко за ее пределами. Коллеги, друзья, ученики во многих городах России скорбят вместе с родными и близкими. Владимир Семенович - заботливый муж, любящий отец, верный товарищ, учёный, до конца преданный своему делу, талантливый учитель для студентов и аспирантов, многие из которых сегодня занимают высокие посты в разных сферах науки, управления, экономики и политики. Вечная память доброму человеку, надежному другу, преданному гражданину своей Родины.
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