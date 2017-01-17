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Восточно-Сибирская правда: 17 января 2017

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Александр Александрович Ежевский

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Ушёл из жизни человек-эпоха – 

Александр Александрович  Ежевский

15 января на 102-м году ушёл из жизни Александр Александрович Ежевский – человек-эпоха, министр сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР (в 1980 – 1987 гг.), Герой Социалистического Труда.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка от имени всего депутатского корпуса выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Александровича, его последователям, коллегам и ученикам: «В эти скорбные для всех нас дни примите слова поддержки и искреннего участия. Имя Александра Александровича Ежевского навечно вписано в российскую историю, а светлая память об этом великом человеке навсегда сохранится в наших сердцах».

Трудовые, гражданские и общественные заслуги А.А. Ежевского отмечены государством – он является кавалером четырёх орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой», знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»  и многими медалями. Избирался депутатом Верховного Совета СССР одиннадцати созывов. Является заслуженным машиностроителем Российской Федерации, Почётным академиком Россельхозакадемии (РАСХН), Почётным гражданином Иркутской области, Почётным гражданином города Русе (Болгария). Научные достижения А.А. Ежевского огромны – Почётный профессор Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ), до последнего времени он являлся генеральным советником Научно-технического центра «Сельхозмаш» (ГОСНИТИ). Имя А. А. Ежевского прижизненно (в 2014 году) присвоено Иркутскому государственному аграрному университету.

Биография Александра Александровича Ежевского уникальна, он всегда был человеком из будущего и всю жизнь опережал время своими идеями и делами.

Александр Александрович родился 3 ноября 1915 года в г. Тулуне Иркутской губернии. Пятнадцатилетним подростком начал свой трудовой путь на машиностроительном заводе им. Куйбышева в городе Иркутске. После начала Великой Отечественной войны молодой инженер Ежевский рвался на фронт: отказали и как высококлассному специалисту выдали бронь – «ковать победу» в тылу. 

В послевоенные годы под руководством А.А. Ежевского в городе Иркутске налажено массовое автомобильное производство, положено начало первому в Иркутской области проекту по сборке автомобилей «Студебеккер», «Форд», «Шевроле», «Додж», а с 1951 года – грузовиков ГАЗ-51. В начале 1950-х годов отлично зарекомендовавшего себя Ежевского назначили директором Алтайского тракторного завода. Проработав чуть больше двух лет на Алтае, Александр Александрович получил новое назначение – директор крупнейшего в стране предприятия сельскохозяйственного машиностроения «Ростсельмаш».

Результатом активной и плодотворной деятельности А.А. Ежевского в качестве директора крупных машиностроительных предприятий страны стала организация производства дизельного трактора ДТ-54, за разработку которого группе конструкторов была присуждена Государственная премия СССР, самоходных косилок, кукурузоуборочных комбайнов, почвообрабатывающих машин, овощеперерабатывающих агрегатов и другой сельхозтехники, сыгравшей ключевую роль в освоении целинных и залежных земель.

Плодотворная деятельность Александра Александровича Ежевского в качестве директора крупных машиностроительных предприятий не осталась незамеченной, и в 1954 году ему предложили пост заместителя министра автомобильного, тракторного и сельхозмашиностроения СССР. В 1980 году А.А. Ежевский назначается министром тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

За время его работы на этих должностях в стране реконструировано большое количество промышленных предприятий, налажено производство сотен новых машин, решены многие социальные вопросы. Новый импульс в эти годы своего развития получили крупнейшие машиностроительные предприятия страны, в том числе «Ростсельмаш», Чебоксарский, Липецкий, Минский, Владимирский, Кишинёвский тракторные заводы.

Статус Александра Александровича всегда был высок: он являлся членом Совета Министров СССР, четыре раза избирался членом ЦК КПСС, пять раз – депутатом Верховного Совета.

Рабочий стаж А. А. Ежевского – более 85 лет, он до конца оставался в строю, последние годы занимался вопросами корректировки региональной программы по развитию сельского хозяйства в профильном министерстве Иркутской области, занимался общественной деятельностью. Являлся членом Президентского Совета региональной общественной организации «Иркутское землячество».

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