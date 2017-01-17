Александр Александрович Ежевский

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью нашего земляка, Героя Социалистического Труда, заслуженного машиностроителя РФ, Почётного гражданина Иркутской области, члена иркутского землячества «Байкал»

Александра Александровича Ежевского.

Александр Александрович был хорошо известен как советский государственный деятель, талантливый и целеустремлённый человек, авторитетный и мудрый руководитель. Свои силы, опыт и талант он целиком посвятил родной стране, внеся большой вклад в её развитие и процветание. Под непосредственным руководством Александра Александровича Ежевского были построены сотни заводов и станций, одним из первых он начал внедрять инновационные методы в организацию управления труда, активно занимался преподавательской деятельностью, передавая свои профессиональные знания студентам. Его заслуги перед страной были высоко оценены и подтверждены многочисленными званиями и государственными наградами. Александр Александрович принимал активное участие в деятельности иркутского землячества «Байкал». Его именем ещё прижизненно был назван Государственный аграрный университет.

В эту трудную минуту передаю слова сочувствия и поддержки всем близким Александра Александровича. Скорблю вместе с вами в связи с тяжёлой утратой.

Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников