Александр Александрович Ежевский

Дума города Иркутска приносит глубокие соболезнования в связи со смертью Героя Социалистического Труда, заслуженного машиностроителя РФ, Почётного гражданина Иркутской области, Почётного профессора Иркутского государственного аграрного университета, члена иркутского землячества «Байкал»

Александра Александровича ЕЖЕВСКОГО.

Из жизни ушёл сильный и целеустремленный деятель, учёный, который посвятил себя работе на благо страны и до последних дней не оставался в стороне от любимого дела. Его заслуги по праву отмечены рядом высоких наград. В историю отечественной науки его рукой вписано немало страниц, которые навсегда сохранят память об этом поистине выдающемся человеке.

Депутаты городской Думы передают родным, близким, коллегам, друзьям и ученикам Александра Александровича искренние слова поддержки и сочувствия. В это сложное время мы скорбим и разделяем с вами горечь этой невосполнимой утраты.