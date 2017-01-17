МАНДЕЛЬБАУМ Марк Миронович

9 января после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни известный иркутский геолог и Почётный гражданин Иркутской области Марк Миронович Мандельбаум. Ему было 87 лет.

Марк Мандельбаум был хорошо известен за Уралом. Он внёс огромный вклад в изучение нефтегазоносности Сибирской платформы, геологии зоны БАМа, в обоснование и открытие месторождений нефти и газа в отложениях позднего докембрия. При его участии в нижнекембрийских отложениях Восточной Сибири выявлен крупный Непский калиеносный бассейн. Марк Миронович – один из первооткрывателей Верхнечонского нефтяного и Ковыктинского газоконденсатного месторождений. Он активно участвовал в развитии геофизических методов в Восточной Сибири: в разработке принципов и методики комплексной геологической интерпретации геофизической информации, внедрении прямых геофизических поисков месторождений нефти и газа.

Более полувека Марк Миронович Мандельбаум посвятил работе в «Иркутскгеофизике». С 1955 по 2007 год был главным геологом этого предприятия. Как отмечают сотрудники, «Иркутскгеофизика» всегда ассоциировалась с его именем.

Марк Мандельбаум – автор 110 научных трудов, в том числе 12 монографий и 8 изобретений. Под его научным руководством защищено более 20 кандидатских и четыре докторские диссертации.

Академик РАЕН, академик Международной академии минеральных ресурсов, член Международной энергетической академии, член Австралийского общества геофизиков-разведчиков, член ЕАГО, Почётный разведчик недр, Почётный нефтяник.

Награждён орденами Дружбы народов, «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть», медалью ЕАГО им. Федынского, тремя знаками «Первооткрыватель месторождения». За заслуги в создании минерально-сырьевой базы ему присвоено звание «Почётный гражданин Иркутской области».

17 января 2017 года Марку Мироновичу исполнилось бы 88 лет.