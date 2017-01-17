ЗВЕРЬКОВ Владимир Семёнович

директора центра стратегических исследований, политического аналитика, кандидата философских наук, доцента, почётного ветерана СО АН СССР. Он скончался после болезни на 76-м году жизни.

Это невосполнимая утрата. Коллеги, друзья, ученики во многих городах России скорбят вместе с родными и близкими. Владимир Семёнович – учёный, до конца преданный своему делу, талантливый учитель для студентов и аспирантов, многие из которых сегодня занимают высокие посты в разных сферах управления, экономики и политики. Вечная память доброму человеку, надёжному другу, преданному гражданину своей Родины.