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Восточно-Сибирская правда: 17 января 2017

Некрополь

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ДЕМЬЯНОВИЧ Борис Алексеевич

Совет ветеранов Правобережного округа с глубоким прискорбием извещает, что 11 января на 101-м году ушёл из жизни старейший житель города Иркутска, ветеран Великой Отечественной войны

ДЕМЬЯНОВИЧ Борис Алексеевич,

и выражает соболезнования родным и близким.

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