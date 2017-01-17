ДЕМЬЯНОВИЧ Борис Алексеевич,

9 января после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни известный иркутский геолог и Почётный гражданин Иркутской области Марк Миронович Мандельбаум. Ему было 87 лет. Марк Мандельбаум был хорошо известен за Уралом. Он внёс огромный вклад в изучение нефтегазоносности Сибирской платформы, геологии зоны БАМа...