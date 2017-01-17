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Восточно-Сибирская правда
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ДЕМЬЯНОВИЧ Борис Алексеевич
Совет ветеранов Правобережного округа с глубоким прискорбием извещает, что 11 января на 101-м году ушёл из жизни старейший житель города Иркутска, ветеран Великой Отечественной войны
ДЕМЬЯНОВИЧ Борис Алексеевич,
и выражает соболезнования родным и близким.
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