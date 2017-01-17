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Демьянович Борис Алексеевич

11 января 2017 г. ушёл из жизни прекрасный человек, изобретатель, автор книги «Записки иркутянина», старейший житель г. Иркутска

Демьянович Борис Алексеевич.

Борис Алексеевич – коренной иркутянин. Родился в Иркутске 26 марта 1916 г. После окончания 1-й Ленинской школы (ныне МОУ СОШ № 72) Борис Алексеевич в 1935 году поступил в Томский индустриальный институт.

С января 1935 по март 1976 года – трудится на Иркутском заводе тяжёлого машиностроения им. Куйбышева в качестве конструктора.

Демьянович Б.А. – почётный рацио-нализатор, изобретатель. В журнале «Техника – молодёжи» публиковались статьи о его изобретениях – автомобиле «Ласточка», который удивлял иркутян необычной конструкцией и скоростью движения, садово-огородном тракторе, велороллере, лодке-амфибии и даже яхте.

С 1976 по 1986 год был учебным мастером кафедры технологии металлов. В 1986 году вышел на пенсию.

За свою долгую жизнь Борис Алексеевич был неоднократно удостоен наград – медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», «Участнику трудового фронта. 40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «Почётному работнику завода им. Куйбышева», а также юбилейными медалями.

Борис Алексеевич являлся давним и преданным другом Музея истории года Иркутска, его Почётным дарителем. Им было передано в музей более 700 экспонатов, отражающих историю города в конце ХIХ – первой половине ХХ века.

Коллектив музея выражает соболезнования родным и близким Бориса Алексеевича и вместе с ними скорбит о невосполнимой утрате.