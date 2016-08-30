Земляничные сюрпризы продолжаются

Автор: Тамара ОДИНЦОВА, член иркутского клуба садоводов-опытников имени А.К. Томсона

Окружающий нас мир полон неожиданностей, которые прерывают рутину привычных событий, делая его более удивительным и разнообразным.

Вот и земляничный мир не исключение. Только в мою бытность немало случалось сюрпризов разных по масштабам и значимости – от появления банальных земляничных сорняков до перерождения сорта. Так, в течение одного сезона отдельные новосадки знаменитого ремонтантного сорта Елизавета II превратились в обычные растения совсем с другими характеристиками.

Так, появился Клон Елизаветы II среднего срока созревания, очень урожайный, с крупными, красивыми, отличного вкуса ягодами, необыкновенно жизнестойкий. Теперь это два разностатусных растения, достойных друг друга. Как говорится, прецедент есть, и теперь появился вполне реальный ключ к другим разгадкам. Появился английский сорт Пикадили, позицируемый как ремонтантный. Реально это отличное мощное растение среднего срока созревания с огромными (до 70 г) ягодами, очень урожайное и приспособленное к нашим условиям.

Монтерей

Или американский сорт Сельва, заявленный как нейтрально-дневной, полученный от разных поставщиков, – результат один. Это поздняя земляника с растянутым плодоношением. В нём всё красиво. И стройный куст, и большой урожай, и гармоничный сладкий вкус плотных, очень крупных, насыщенно-красных ягод. Это одно из лучших растений, завершающих сезон летних сортов.

А уж как богат на сюрпризы оказался нынешний сезон! Вот, к примеру, вполне адекватный среднеспелый сорт Фигаро. «Отработав» в положенные сроки, вдруг снова потянулась череда цветоносов, и ягоды дозревали уже в августе, при этом со значительным улучшением вкуса.

Взбунтовался нынче и американский среднеспелый сорт Сенека. Всегда в идеальной форме, урожайный, с крупными, красивыми, вкуснейшими ягодами просто до неузнаваемости ощетинился массой разветвлённых цветоносов и, соответственно, более мелких ягод, хотя вкус ничуть не пострадал.

Видимо, почувствовав себя в привычной среде, неожиданно ярко отреагировали на жаркий затяжной сезон изнеженные калифорнийцы. Так, нейтрал Сан Андреас, выведенный для более резкого континентального климата, даже в нынешних посадках успел активно «отработать» первый урожай и плавно перешёл на второй. Ягоды зреют не только на основных кустах, но и на «усах».

Фаворит в год посадки

Его соотечественник Монтерей, являясь умеренным сортом нейтрального дня, нынче настолько «уморился», что остановился только на летнем плодоношении. Но зато какие были огромные, красивые, плотные ягоды с выдающимся вкусом и сладким послевкусием, и особенно те, которые дозревали до тёмного цвета! Этот калифорниец нынче покорил всех, но оказался очень скуп на «усы».

Очень странно нынче повёл себя и английский сорт Фаворит, позицируемый как среднеспелый. Очень урожайный, один из лучших зарубежных сортов. И, действительно, он оказался таковым. Ягоды гроздьями лежали вокруг куста – красивые, крупные, очень плотные, хорошего вкуса при полном поспевании. К концу июля куст благополучно завершил своё плодоношение и естественным путём стал жухнуть. А его новосадки, как говорится, расцвели полным цветом. Они превратились в мощные кусты и явно настроились на ремонтантный лад. Стали активно формироваться цветоносы на кустах и на «усах», и уже появились очень крупные красивые ягоды.

Конечно, явление это неординарное, но это новичок и таким образом он адаптируется в несвойственной ещё ему климатической зоне. Будущее покажет. Но как объяснить аналогичное поведение новосадок проверенного временем степенного сорта Викода?

Сельва

И сколько ещё загадок и тайн заложено, на первый взгляд, в таком простом и предсказуемом создании, как земляника. И пусть не всегда есть простые ответы на те или иные вызовы, но разгадывать их всегда захватывающе интересно и полезно.

Удачи вам. Если возникнут вопросы, звоните – 51-00-13, помогу советом.