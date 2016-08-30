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Восточно-Сибирская правда
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для садоводов города. Выставка-ярмарка комнатных цветов
Фиалки, пеларгонии, бугенвиллеи, стрептокарпусы и множество других прекрасных цветов предлагает форум «Цветочный Иркутск» с 13 по 18 сентября в отделе природы по адресу: ул. К. Маркса, 11, с 10 до 18 часов.
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