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Иркутский репортер: 30 августа 2016

Подворье

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для садоводов города. Выставка-ярмарка комнатных цветов

Фиалки, пеларгонии, бугенвиллеи, стрептокарпусы и множество других прекрасных цветов предлагает форум «Цветочный Иркутск» с 13 по 18 сентября в отделе природы по адресу: ул. К. Маркса, 11, с 10 до 18 часов.

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для садоводов города. Выставка-ярмарка комнатных цветов

Фиалки, пеларгонии, бугенвиллеи, стрептокарпусы и множество других прекрасных цветов предлагает форум «Цветочный Иркутск» с 13 по 18 сентября в отделе природы по адресу: ул. К. Маркса, 11, с 10 до 18 часов...

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