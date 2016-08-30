для садоводов города. Выставка-ярмарка комнатных цветов

Окружающий нас мир полон неожиданностей, которые прерывают рутину привычных событий, делая его более удивительным и разнообразным...

Огородникам этим летом было жарко. Но что было, то прошло. Однако уроки из сюрпризов погоды нынешнего года – холодного мая и жаркого лета – надо учесть...

Минувшая выставка в иркутском Сибэкспоцентре «Огород. Сад. Загородный дом» прошла как обычно на высоком уровне. Желающих посмотреть на творение земли сибирской было предостаточно. И это неудивительно. Ассортимент выставленных овощей и фруктов зашкаливает, как и всегда...