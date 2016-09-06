|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
Для садоводов города! Ярмарка саженцев!
Яблони, груши, абрикосы, декоративные растения, малину, землянику, смородину и многое другое предлагает клуб им. А.К. Томсона каждые среду, четверг и пятницу с 24 августа по 9 сентября в усадьбе В.П. Сукачёва (вход со стороны танка).
Остановка транспорта «1-я Советская».
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Новости компаний
Информационный вашего города obzorgoroda.su
электрический скейтборд на 2 колесах детский
"ВВГ-LS 1х1,5-1"
Матрасы для взрослых
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий