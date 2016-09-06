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Иркутский репортер: 06 сентября 2016

Подворье

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Для садоводов города! Ярмарка саженцев!

Яблони, груши,  абрикосы, декоративные растения, малину, землянику, смородину и многое другое предлагает клуб им. А.К. Томсона каждые среду, четверг и пятницу с 24 августа по 9 сентября в усадьбе В.П. Сукачёва (вход со стороны танка). 

Остановка транспорта «1-я Советская».

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