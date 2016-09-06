Для садоводов города! Ярмарка саженцев!

На выставках-ярмарках «Огород. Сад. Загородный дом», что проходят ежегодно в иркутском Сибэкспоцентре, всегда многолюдно. Иркутяне любят их посещать. Здесь столько представлено овощей и фруктов, выращенных в Сибири, что глаза разбегаются от их разнообразия и величины...