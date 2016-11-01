+ добавить комментарий

Накормят ли нас овощами?

Размышления после выставки «Сад. Огород. Загородный дом»

Автор: Юрий Палкин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор СИФИБРа СО РАН

Традиционная специализированная выставка-ярмарка «Огород. Сад. Загородный дом» прошла в этом году в Сибэкспоцентре в семнадцатый раз. Гости и посетители снова увидели прекрасно оформленные экспозиции клубов садоводов, а также стенды их лучших членов и индивидуальные экспозиции. Несомненный интерес высоких гостей вызвали разноцветье овощей, плодов, ягод экспозиций иркутских клубов имени Томсона, «Садовод и огородник», ангарских «Надежда», «Академия на грядках», «Дачная жизнь», клуба садоводов городского посёлка Куйтун «Любимый сад», экспозиция филиала Госсорткомиссии по Иркутской области.

Томаты из СИФИБРа всегда пользуются спросом у иркутян

Гости стали свидетелями огромной работы членов клубов садоводов по сортоиспытанию сортов и гибридов овощных, плодово-ягодных культур, цветов, по изучению технологий и получению высоких урожаев овощей, плодов и ягод. В экспозиции Сибирского института физиологии и биохимии растений были показаны коллекции плодов гибридов огурца и томата ведущей отечественной фирмы «Гавриш» с урожайностью в парниках и в открытом грунте по 9–11 кг с квадратного метра. То есть сегодня можно открыто говорить о возможности сезонной переработки и заготовки собственной продукции огурцов, томатов на зимний период выращиванием их в области садоводами, фермерами, овощеводами тепличных комбинатов.

Садоводы уже более 25 лет обеспечивают реальное производство овощей, составляющее 80% от производимых в области. Всего садоводами и овощеводческими хозяйствами в области выращивается 150 тыс. тонн, или 60 кг овощей на одного человека. Это вдвое меньше научно обоснованной нормы, составляющей 120 кг в год. Такое положение с овощами не может не беспокоить региональные власти. Достаточно напомнить, что острый недостаток овощей в области – это острый дефицит витаминов, определяющих наше здоровье, высокую работоспособность и долголетие, а недостаток витаминов – это болезни. И от недостатка в первую очередь страдают дети, школьники, студенты, то есть наше будущее. Поэтому не случайно овощи в мире получили название «Здоровье нации». Но при критическом состоянии с выращиванием овощей в области затраты только на льготные лекарства составляют около миллиарда рублей, а общие расходы на лекарственные препараты, не говоря об их качестве, – это миллиарды рублей. Можно утверждать, что борьба ведётся не с причиной появления болезней из-за недостатка овощей, а с её следствием – необходимостью лечить болезни, появившиеся из-за дефицита витаминов, то есть овощей.

Можно ли говорить сегодня о возможности повышения производства овощей в промышленном овощеводстве? Очевидно, это будет непросто сделать из-за отсутствия орошаемых земель и, как следствие, из-за низких урожаев и низкой оплаты труда овощеводов. Восстановление в регионах разрушенных овощеводческих хозяйств с созданием оросительных систем, приобретением техники, удобрений, строительством хранилищ, производственных, бытовых зданий потребует многомиллиардных затрат.

Другое дело – садоводческие объединения с владельцами садовых участков, сохранившие и после реформ устоявшуюся десятилетиями подлинно народную форму само­обеспечения овощами, плодами, ягодами. Здесь при наличии электроэнергии, воды, дорог с поддержанием этих систем в рабочем состоянии – реальный путь увеличения сборов овощей вдвое-втрое, то есть превращения садоводческих кооперативов из потребительских в мелкотоварные. Следует отметить, что садоводческие кооперативы возникли в 60–70-х годах прошлого столетия и организовывались промышленными предприятиями, бюджетными организациями и учреждениями, выделявшими средства для создания их инфраструктуры – электро- и водопроводных сетей, дорог – и помогавшими им 20–30 лет до начала реформ в 1990-х, когда предприятия сами оказались в плачевном финансовом положении, а многие исчезли вообще. Прекращение развития садоводческой инфраструктуры и коммуникаций, разрушение существующих инженерных сетей привели к тому, что новые садоводческие участки, полу-

ченные накануне реформ, не осваивались, а старые начали забрасываться. Не изменилась ситуация и после появления закона, подписанного Борисом Ельциным в апреле 1998 года, по которому предприятия, бюджеты всех уровней могли возмещать 100% целевых и 50% членских взносов, потраченных садоводами на ремонт электро- и водопроводных сетей, дорог. В результате садоводы оказались без государственной поддержки и 25 лет живут один на один со своими проблемами.

Самое удивительное заключается в том, что садоводы, глядя на изобилие овощей, фруктов, ягод на выставке как результат их трудолюбия и любви к земле, уже 16 лет убеждены в возможности обеспечения населения области собственными овощами и доказывают это. Сегодня очень хотелось бы, чтобы эта убеждённость стала убеждённостью членов правительства, депутатов Законодательного Собрания области. Но для этого администрациям области, городов и муниципальных образований нужно сформировать государственные структуры управления садоводческими объединениями. Первый шаг уже сделан – введён в штат администрации губернатора советник губернатора, напрямую отвечающеий за развитие садоводческих объединений, создание их инфраструктуры и поддержку инженерных сооружений в рабочем состоянии. Это возможно при создании постоянно действующей системы финансирования и принятии целевых программ. Источники финансирования – это федеральный и региональный бюджеты, бюджеты городов и учредителей садоводств – предприятий и учреждений, организовавших эти садоводческие объединения и восстановивших своё финансовое благополучие после реформ 1990-х годов.

В день открытия выставки был проведён открытый стол по дальнейшему развитию садоводческих кооперативов области под председательством министра сельского хозяйства области Ильи Сумарокова. К сожалению, очень важное для садоводов мероприятие повторило сценарий круглого стола, проведённого в 2015 году. Как в этом, так и в прошлом году активно вели себя председатели садоводств Ангарского муниципального округа. Спрашивали, когда власти начнут решать вопросы, касающиеся электро- и водоснабжения, дорог садоводств, то есть о проблемах, которые должны решаться и в других садоводствах региона. Ангарчане были возмущены отключениями электроснабжения садоводств за неуплату, особенно в зимнее время, хождениями председателей садоводств по судам, трудностями получения участков под линии электропередачи (ЛЭП). Можно отметить, что в Ангарске при наличии 142 садоводств не имеют электроснабжения 16, водоснабжения – 11, дорог – 7, в Иркутском районе из существующих 321 садоводства 69 не имеют электроснабжения, 71 – водоснабжения, 46 – дорог. Отсюда невольно возникают вопросы. Когда появятся и как будут выглядеть государственные структуры с ответственностью за создание и поддержание в рабочем состоянии инженерных сооружений садоводств? Как будет выглядеть финансовая поддержка инфраструктуры садоводств, если учесть, что на получение овощной продукции садоводы тратят 3–3,5 миллиарда рублей личных средств? Это значительно больше бюджетной поддержки, выделяемой на сельское хозяйство области.

При отсутствии научных учреж­дений по овощеводству на огромной территории Восточной Сибири после ликвидации более десяти лет назад кафедры по плодоовощеводству в Иркутской сельскохозяйственной академии именно клубы садоводов на выставке-ярмарке в Сиб­экспоцентре стали четырёхдневными университетами повышения квалификации овощеводов, плодоводов, цветоводов. На эти четыре дня лучшие члены клубов садоводов со своими экспозициями и стендами становились профессорами, знакомя посетителей с лучшими сортами и гибридами овощных и плодово-ягодных культур, с технологиями получения высоких урожаев овощей, плодов, ягод. На выставке посетители видели новые материалы для укрытия теплиц, технику для обработки почвы, полива, опрыскиватели для борьбы с вредителями и болезнями, видели и могли при­обрести саженцы плодовых, кустарниковых и ягодных культур сибирской селекции.

К сожалению, в этом году не было конкурсного выявления победителей выставки среди лучших членов клубов садоводов по номинации «Пропаганда передового опыта и мастерства». В предыдущие

16 лет этим занималось жюри, формируемое комиссией министерства сельского хозяйства. Это жюри в составе 5 человек из представленных индивидуальных членов клубов с оформленными экспозициями и стендами на основе представленных членами жюри экспертных оценок открытым голосованием выявляло пять членов клубов садоводов – победителей выставки, занявших первое место, и по пять – второе и третье места соответственно. Кроме этого для награждения по 2-3 человека называли председатели из членов своих клубов, участвующих в выставке-ярмарке. Конкурсная система определения победителей из членов клубов садоводов области была комиссией министерства сельского хозяйства заменена на обычную уравниловку, что отражает, таким образом, элементарное неуважение к участникам выставки в их стремлении быть лучшими на областном уровне по опыту работы, квалификации, знаниям, ибо именно трудолюбие, умение, профессионализм уже давно стали основой благополучия человека во всех сферах нашей жизни. Именно лучшие члены клубов садоводов со своими индивидуальными экспозициями олицетворяли собой на выставке реальное овощеводство, плодоводство с реальными технологиями выращивания высоких урожаев.

Если клубы садоводов в дальнейшем окажутся без индивидуальных экспозиций своих лучших членов, то наиболее посещаемая выставка «Огород. Сад. Загородный дом» окажется не выставкой, а, скорее всего, музеем экспозиций клубов садоводов Иркутской области.

Так накормят ли нас садоводы овощами? Убеждён, что накормят. Но при условии создания в регионе государственных структур по руководству и обеспечению садоводческих объединений инженерными сооружениями, что станет основой повышения производства ими жизненно важной продукции, дальнейшего улучшения демографической ситуации, продовольственной независимости Иркутской области.