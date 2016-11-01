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Губерния: 01 ноября 2016

Подворье

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«Мои советы огородникам и садоводам»

Автор: Галина Ефремкина

Так называется брошюра, выпущенная на днях известным садоводом из иркутского клуба «Садовод и огородник» Александрой Дмитриевной Скуденковой. Более тридцати лет она занимается садоводством и огородничеством. В первые годы желание что-то вырастить для семьи было необходимостью, лишние килограммы моркови или томатов, огурцов были хорошим подспорьем для семейного бюджета.

Позже захотелось освоить агротехнику выращивания более сложных культур, в частности яблонь, груш, слив, абрикосов... С новинками Александра Дмитриевна работала каждый год. Соседи по даче всё время восхищались её умением подбирать ассортимент выращиваемых культур, без проблем справляться с вредителями и болезнями на фруктовых деревьях и кустарниках, овощных плантациях. С годами скопилось много ценной информации по выращиванию овощей и фруктов. Чтобы как-то себя реализовать, она пришла в нашу «Восточку» и предложила на выбор опубликовать несколько статей по саду и огороду. И при этом сильно волновалась и смущалась. Если честно, то статьи понравились умением кратко и по существу излагать свои мысли. Думаю, что читатели «Подворья» также положительно отметили этот факт при прочтении статей Александры Дмитриевны. Сегодня я даже не представляю «Подворье» без статей Александры Дмитриевны.

Как пишет сама Александра Дмитриевна: «Каждый владелец приусадебного участка стремится найти ответы на многочисленные вопросы. Прополка, подкормка, окучивание, своевременное деление и обрезка, укрытие растений на зиму – всё это нужно делать вовремя и правильно. В садоводстве и огородничестве мелочей нет. Невыполнение или некачественное исполнение одного из этапов способно свести на нет все ваши усилия в течение сезона».

Для того, чтобы этого не случилось, и напечатана брошюра Александры Дмитриевны. Взяв её в руки, каждый садовод и огородник, особенно начинающий, сможет узнать, как вырастить лук-репку за один год или с успехом нарастить картофеля на четыре семьи всего-то с четырёх соток, а может быть, и откроет для себя чесночные секреты, познакомится поближе с садовой арифметикой… В итоге брошюра получилась интересной и насыщенной фактами и ценными советами.

 № 2 из 2
В таком стиле она выпустила и брошюру для садоводов и огородников

Нам остаётся только поздравить Александру Дмитриевну с достигнутой мечтой быть нужной людям через выпуск столь долгожданных советов для садоводов. Если кто-то пожелает приобрести эту брошюру, звоните Александре Дмитриевне по телефону 8-904-141-28-06.

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