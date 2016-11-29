+ добавить комментарий

Дорогу Первоклашкам и Курносикам

Высокие урожаи огурцов и томатов в области – это реальная возможность импортозамещения

Автор: Юрий Палкин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор СИФИБРа СО РАН

На выставке-ярмарке в Сибэкспоцентре куратор от фирмы «Гавриш» в зоне Восточной Сибири кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Владимировна Липилина рассказала, что селекционерами фирмы созданы и создаются гибриды огурца, томата и других овощных культур не только для тепличных комбинатов и крупных овощеводческих хозяйств, но и для владельцев садовых и приусадебных участков. Эта встреча была весьма кстати, ибо при общем разрушении сельского хозяйства в начале реформ в 1990-е годы резко снизилось производство овощей в промышленном овощеводстве. В настоящее время основная масса овощей, или почти 90% от производимых в области, выращивается на садовых и приусадебных участках. Была достигнута договорённость о проведении сравнительного испытания гибридов томата и огурца на экспериментальном участке Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН (СИФИБР СО РАН).

В результате высланных в наш адрес и полученных нами коллекций семян в 2015 году были высеяны и выращивались 9 гибридов томата и 7 гибридов огурца в парниках, а также 11 гибридов томата и 16 гибридов огурца в открытом грунте. Полученные результаты были опубликованы в 2015 году в специализированном приложении «По­дворье» областной газеты «Восточно-Сибирская правда» (www.vsp.ru, 27 октября 2015 года, № 45).

В 2016 году выращивали 13 сортов и гибридов томата и пять гибридов огурца в парниках и 9 сортов и гибридов томата и 11 гибридов огурца в открытом грунте.

При посеве семян томата во второй декаде апреля через 6–8 дней появились массовые всходы, в конце мая была высажена 45-дневная рассада в парники с наступлением массового цветения растений во второй декаде июня, с первым сбором плодов в третьей декаде июля (через 100–105 дней, считая от массовых всходов) и их окончанием в конце первой – начале второй декады сентября с периодом плодоношения растений 46–53 дня. При выращивании томата в парниках гибриды Касатик, Три сестры, Барышня-крестьянка, сорта Шерхан, Курносик обеспечили формирование общего урожая 9–12 и раннего в первый месяц плодоношения 4,5–7,5 кг/м2 со средней массой плода 130–150 г. Высокий урожай в первый месяц плодоношения 5,0–7,0 при более низком общем урожае 6,5–8,5 кг/м2 был получен при выращивании сортов Первоклашка, Дачные закрома, Ушаков, Нахимов и гибрида Ясный сокол. Сорта формировали крупные плоды массой 120–150 г, за исключением сортов Ушаков и Нахимов со средней массой плода на растениях 55–64 г соответственно. Урожаем в первый месяц плодоношения лишь 2,5–3,5 кг/м2 отличались сорта Бабушкино лукошко, Жёлтый великан и гибрид Алладин.

Томаты в открытом грунте, 27.07.2016

В сравнении с парниками при выращивании гибридов томата в открытом грунте, несмотря на более поздние сроки сева семян, высадки рассады, начала и массового цветения растений, начала сборов плодов на 10–12 дней и более раннего окончания уборки урожая на две недели с периодом плодоношения растений 36 дней, был получен высокий как общий урожай (5-6 кг/м2), так и в первый месяц плодоношения (4-5 кг/м2) при выращивании гибридов Пятница, Андромеда, сортов Толстушка, Пелагея, Акулина, Голицын, Комнатный сюрприз, Первоклашка. На растениях формировались крупные плоды массой 120–140 г, за исключением сортов Голицын и Комнатный сюрприз со средней массой плодов 54 г, пользующихся высоким спросом у покупателей в период их заготовки и консервирования на зиму.

В 2016 году были подтверждены данные, полученные в 2015-м, о возможности выращивания высоких урожаев огурцов как в парниках с укрытием плёнкой, так и в открытом грунте гибридов, рекомендованных фирмой «Гавриш» для выращивания на садовых и приусадебных участках.

При посеве семян 6 мая массовые всходы появились 10 мая. В парники рассада была высажена 31 мая с наступлением массового цветения с 21 по 24 июня, с первым сбором плодов в первой декаде июля (через 52–57 дней, считая от появления массовых всходов) и с окончанием сборов плодов 30 августа с периодом плодоношения растений 55–60 дней.

Все пять гибридов огурца, высаженные в парники, обеспечили получение общего урожая 9-10 кг/м2 с высокой продуктивностью растений в первый месяц плодоношения 6,0–7,5 кг/м2. Плоды гибридов бугорчатые, длиной 10–15 см (лишь гибрид Московский салатный имел гладкие плоды длиной 19–22 см и массой 177 г), сравнительно мелкие, массой 100–125 г. В 2015 году такие же урожаи были получены при выращивании гибридов Муму, Быстрый старт, Зелёный экспресс, Дончак 487/10 и более высокий (11,27 кг/м2) при выращивании гибрида Кураж.

При выращивании огурцов в открытом грунте с высадкой рассады во второй декаде июня с благоприятным тепловым и световым режимами для роста и развития растений обеспечивались условия для формирования высоких урожаев огурцов. Собирать огурцы начали лишь на 4–7 дней позднее, чем в парниках. Наиболее урожайными (12 кг/м2) оказались гибриды Московский салатный, Монарх, Изумрудная семейка; при общем урожае 9–10,5 кг/м2 гибриды Три сестры, Кадриль, Хрустик, Гирлянда, Месье Оливье салатный; при урожае 6,5–8,0 кг/м2 – Изумрудные серёжки, Чудо-букет, Наш выбор. Растения формируют бугорчатые плоды длиной 10–15 см (за исключением гибридов Московский салатный и Месье Оливье салатный с длиной плода 19–22 см и массой до 180 г), сравнительно мелкие, массой 104–125 г, обеспечивающие продукцию высокого качества при их засолке и консервировании. В открытом грунте в 2015 году урожай 12 кг/м2 обеспечили Быстрый старт и Зелёный экспресс, урожай 11 кг/м2 – Кураж, Зятёк, Лилипут, Бабушкин внучок, Муму.

Огурцы в открытом грунте, 28.07.2016

Если вспомнить классическое выражение Мичурина «Сорт определяет успех дела», то гибриды сорта фирмы «Гавриш» стали, по сути дела, инновационными элементами в технологии выращивания огурца и томата в парниках и открытом грунте Иркутской области. Выращивание выявленных высокоурожайных гибридов томата и огурца фирмы «Гавриш» в парниках и в открытом грунте на фермерских, садовых и приусадебных участках, полях тепличных комбинатов с увеличением валовых сборов и рентабельности культур – реальный путь к импортозамещению, к организации переработки малотранспортабельных томатов и огурцов в Восточной Сибири.

В заключение снова следует напомнить, что восстановление разрушенных овощеводческих хозяйств в области потребует миллиардных затрат на организацию поливных систем, приобретение техники и удобрений, строительство хранилищ, производственных и бытовых объектов.

В связи с тяжелейшим положением с овощами в промышленном овощеводстве очевидно: законодательной и исполнительной властным структурам следует вспомнить, что в области кроме овощеводческих хозяйств есть 300 тысяч владельцев садовых участков, в большинстве своём обеспеченных водой, электроэнергией, дорогами. Думается, что это результат отсутствия в областном правительстве и мэриях городов специалистов, ответственных за состояние и развитие садоводческих кооперативов.

Огурцы в парниках, 27.07.2016

Проведённые областные выставки-ярмарки в Сибэкспоцентре с ­изобилием овощей, плодов, ягод, свидетельствующие о возможности обеспечения населения области собственной жизненно важной продукцией, опыт наших соседей Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Алтайского края красноречиво показывают, что производство овощей в области может быть увеличено в 2-3 раза в ближайшие годы при наличии государственной поддержки инженерных сооружений садоводств, организации городских рынков, государственной закупки и переработки садоводческой продукции.