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Восточно-Сибирская правда: 24 августа 2016

Политика

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Госдума обновится наполовину

Автор: Ирина ПЕТРОВА

На прошлой неделе в Иркутской области начали печатать бланки для выборов в Государственную Думу. Будут изготовлены почти 4 миллиона бланков. Запущена процедура выдачи открепительных удостоверений. Предвыборная кампания выходит на свою финальную фазу. Впервые за много лет стране предстоят выборы, когда Государственная Дума будет избираться не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. Впервые округа нарезаны так, что вместе с жителями крупных городов будут голосовать сельские жители. И впервые наш регион получил четыре, а не три округа. Оценка выборов оппозицией и партией власти на этот раз сблизились: все ждут высокой конкуренции и качественного обновления фигуры «среднего» депутата Госдумы.

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Первая партия из напечатанных 100 тысяч бланков будет отправлена в Министерство иностранных дел России
Автор фото: Пресс-служба облизбиркома

16 августа в Иркутской области началась печать бланков для выборов в Государственную Думу. В выборах будут задействованы 4 миллиона бланков. Как пояснил глава облизбиркома Эдуард Девицкий, впервые с 2003 года эти выборы пройдут по смешанной системе, то есть 225 депутатов будут избираться по общему федеральному округу по партийным спискам и ещё 225 – по одномандатным округам. В последний раз выборы в стране по такой системе проходили 13 лет назад. Иркутская область тогда имела только 3 округа, поскольку Усть-Ордынский округ в результате объединения стал единым целым с Иркутской областью только в 2006 году, а до этого от него избирался собственный депутат Госдумы. Сегодня так называемая «лепестковая» нарезка округов предполагает, что территория Иркутской области поделена таким образом, что крупные города будут голосовать совместно с сельским населением. Региону достались четыре округа – Иркутский округ № 93, Ангарский округ № 94, Шелеховский округ № 95 и Братский округ № 96. 

Первая партия из напечатанных 100 тысяч бланков будет отправлена в Министерство иностранных дел России, а уже оно разошлёт бланки в 30 стран мира, пояснил Эдуард Девицкий. Эта одна из особенностей нынешних выборов – вместе с жителями Иркутской области будут голосовать россияне, постоянно проживающие за границей. В их числе около 40 тысяч жителей Молдовы, которые отдадут свои голоса за кандидатов, баллотирующихся в Иркутском округе. Жители Киргизии будут голосовать за кандидатов в Ангарском округе. Россияне, проживающие в 20 государствах мира, придут выбирать претендентов, заявленных в Братском округе. Избирательные кабинки откроются в Ираке, Тайланде, на Гаити, в Бразилии, Аргентине, Кипре, Ираке, ЮАР и других странах. Однако бояться, что эти люди существенно повлияют на ход голосования, не приходится – их количество по каждому округу не превышает 10%, да и не все, естественно, придут на выборы. «Но возможность проголосовать по закону мы им обязаны предоставить», – не раз подчёркивал Эдуард Девицкий.   

Это будут первые крупные выборы, которые пройдут не зимой и весной, а осенью. Раньше мы выбирали Госдуму в декабре, нынче будем делать это в сентябре. Повлияет ли это на явку – мнения расходятся. По мнению политолога Алексея Кынева, ярких кампаний не наблюдается, значит, и явка будет низкой. Есть мнения, что интерес электората к кампании могут повысить фигуры одномандатников. Напомним, в декабре 2011 года явка составила более 60%, Иркутская область дала 47,2%. Предсказывать сегодня развитие событий было бы невозможно, но, по мнению Эдуарда Девицкого, на этих выборах следует ожидать высокой конкуренции, поскольку впервые за много лет в борьбу за кресла в Госдуме вступают кандидаты-одномандатники. 

«ЦИК выступает за конкурентность и прозрачность выборов», – подчеркнул и секретарь Центризбиркома Николай Конкин. Аналитики считают, что возвращение мажоритарной системы пойдёт на пользу политической ситуации. По мнению экспертов Комитета гражданских инициатив, составивших доклад «Институционально-политические особенности российских выборов 2016 года», изменение формата избирательной системы и восстановление выборов по мажоритарной системе «неизбежно повысит фактическую политическую независимость депутатов, которые будут вынуждены ориентироваться не только на мнение партийной и государственной бюрократии, но и на мнение своих избирателей и поддержавших их региональных и местных элит». Как заявил политолог Алексей Кынев, мажоритарная система «в принципе меняет всю систему отбора кандидатов». Время волюнтаристских кандидатов, которые ставились в список непонятным людям решением партии, прошло. Теперь ставка делается на то, что человека знают в его округе, он представляет местный электорат и элиты. 

Впервые за последние годы выборные повестки оппозиции и партии власти сблизились. Программные заявления лидеров «ЕР» говорят о том, что и для партии власти конкурент­ность нынешней кампании – при­оритет. Процедура открытого всенародного голосования, оставление в федеральном списке только одного человека, премьера Дмитрия Медведева, – это довольно смелые шаги для весьма консервативной «Единой России». Решиться на то, чтобы около 100 проверенных кадров, действующих депутатов Госдумы, не шли от партии, и сделать ставку на новые лица – решение, которое даётся непросто. По мнению создателя консалтинговой компании Bakster Group, политолога Дмитрия Гусева, стоит ожидать, что фракция «ЕР» обновится в новой Госдуме примерно наполовину. При этом оппозиционные аналитики подчёркивают: данный шаг для партии неизбежен – в условиях экономического и политического кризиса партия вынуждена делать кадровую «перезагрузку». И в этом смысле Госдума, конечно, уже не будет прежней. 

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