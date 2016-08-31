+ добавить комментарий

А вы, друзья, как ни садитесь…

За год Сергею Левченко так и не удалось собрать работающую команду

Автор: Виктория Комарова

Протестное голосование на выборах губернатора Иркутской области в сентябре 2015 года привело к власти представителя коммунистов Сергея Левченко. Близится годовщина работы команды Левченко. Мы попробовали проанализировать, что из себя представляет так называемая «команда». Как оказалось, коммунистов в новой команде – менее 1%, зато значительное число или действующих единороссов, или людей, когда-то плотно сотрудничавших с партией власти. «Народный губернатор» практически ничего не поменял – основной костяк старой команды Сергея Ерощенко сохранён.

«Вся дружина верная твоя…»

«А с тобой, товарищ губернатор, вся дружина верная твоя дружно встанет горой, да вздохнёт всей тайгой, чтобы враг сюда ни ногой!» – известный болгарский певец Бисер Киров недавно спел песню специально о Сергее Левченко. Год назад коммуниста на вершину власти вынесло протестное голосование. У людей появилась надежда, что губернатор-коммунист, вытянувший счастливый билет, сформирует принципиально новую правительственную команду. Возьмётся свежей метлой, выметет всех, кого критиковал, и его «верная дружина» заставит область жить по-новому. Однако в декабре 2015 года на итоговой пресс-конференции губернатора стало понятно, что «дружина» как-то не клеится. Коммунистическая «скамейка запасных» оказалась весьма коротка. Нет людей, которые способны работать не на плакаты и предвыборные лозунги. Тогда Сергей Левченко уклончиво за­явил, что формирование правительства из коллег-коммунистов для него «не самоцель».

И вот итог года работы Левченко: из 26 ключевых фигур правительства региона едва ли наберётся три человека, как-то относящихся к КПРФ. Зато очень много людей, которые или ранее поддерживали тесный контакт с «Единой Россией», или продолжают это делать и сегодня. Губернатор, выступавший с резкой критикой деятельности правительства своего предшественника Сергея Ерощенко, основной его кадровый костяк сохранил. Пять ключевых фигур оказались незаменимыми, ещё в четырёх случаях Левченко, уволив министра, предпочёл отдать пост заместителям уволенного или пересадить людей всё той же прежней команды в другие кресла.

В должности первого заместителя председателя правительства остался Виктор Игнатенко. Тот самый Виктор Игнатенко, что 25 лет назад, памятным августом 1991 года, принял ключи от «Серого дома» у коммунистов. Предсказания аналитиков, что министр финансов Наталья Бояринова будет единственной, кто сохранит свой пост, не оправдались. В «Сером доме» продолжают работать не только Бояринова, но и министр экономического развития Оксана Тетерина, поднявшаяся по карьерной лестнице из должности начальника управления этого же министерства после ухода Руслана Кима. Похожая ротация произошла и в министерстве по физкультуре, спорту и молодёжной политике, ныне – минспорте. Когда ушёл министр, трёхкратный чемпион мира биатлонист Павел Ростовцев, его сменил первый зам Илья Резник. Логично предположить, что Ростовцев и Резник, опираясь на федеральный ресурс первого и административный опыт второго, могли бы сделать для спорта Иркутской области очень многое. Но Ростовцев теперь работает на благо Красноярского края.

С 2011 года на своём месте остаётся министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов. Точно так же долго в должности заместителя председателя правительства трудится Валентина Вобликова, с 2012 года неизменным остаётся статус министра труда и занятости Иркутской области Натальи Воронцовой. Оказался востребован в новой команде заместитель губернатора Владимир Дорофеев. Руководитель аппарата губернатора Максим Авдеев ушёл с прежней должности, но не из «Серого дома», ныне он министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Более того, губернатор-коммунист дал успешно закрепиться у себя единороссам. Бывший мэр Иркутска, ныне – заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов, как помним, двигался на пост мэра беспартийным и от коммунистов. Но после примкнул к партии власти и основной свой управленческий опыт приобрёл в сотрудничестве с «ЕР». Кондрашов до сих пор числится в рядах партии «Единая Россия». Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Андрей Капитонов, ранее носивший фамилию Козлов, с 2005 по 2010 год возглавлял Ангарский район. Тогда он активно сотрудничал с «Единой Россией», был членом партии, но в 2010 году по собственному желанию покинул её ряды. И Кондрашов и Капитонов уже наработали небольшой, но солидный опыт – один возглавлял областной центр, второй – крупный район Иркутской области. Однако эта их деятельность проходила под крылом «Единой России». Ещё один зампред правительства, Руслан Болотов, сотрудничал с «ЕР» и выдвигался от неё на выборах, он работал в правительстве с 2008 по 2011 год в должности министра строительства и дорожного хозяйства.

Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова – кадр давний и известный. В новой ситуации она просто сменила кресло главы департамента образования Иркутска на пост областного министра. Её профессиональная компетенция предполагает равноудалённость от политических полюсов, однако, безусловно, она сотрудничает с «Единой Россией», например, в рамках партпроекта выполнения майских указов президента. Министр здравоохранения Олег Ярошенко – тоже фигура не новая. Ещё в 2009 году он был начальником управления фармацевтической деятельности и медицинской техники областного минздрава, несколько месяцев в 2013 году был советником губернатора Сергея Ерощенко, так что коммунистам и в области здравоохранения не удалось привнести свежие кадры.

Нелепости и назначения

Виктор Кондрашов двигался на пост мэра от коммунистов. Но после примкнул к партии власти Автор фото: Николай БРИЛЬ

Что касается тех, кого удалось призвать в «дружину» от КПРФ, то пока их управленческая компетенция вызывает вопросы. Иногда иронию. Илья Сумароков, внук коммуниста Ильи Сумарокова, основателя Усольского свинокомплекса, был назначен на столь ответственный пост в 27-летнем возрасте. До этого он пять лет отработал под крылом у деда и отца на свинокомплексе. И сделал карьеру от инженера цеха до заместителя гендиректора по переработке и сбыту. По истечении этих пяти лет ему делегируют пост министра регионального правительства. И не его вина, а его беда, что сегодня ему приходится исполнять обязанности, явно превосходящие его опыт и управленческие возможности.

Неожиданностью стало и назначение на должность министра по молодёжной политике Александра Попова. Это старый знакомый Левченко ещё по Ангарску, много лет отдавший ВЛКСМ, а потом и РСМ. Но назначать 60-летнего человека работать в молодёжном министерстве – это как минимум странно.

Нам неизвестны подробности альянса КРПФ и усть-ордынской предпринимательницы Марины Ивановой, но её присутствие ещё раз ярко показывает: борющиеся с капиталом коммунисты от услуг людей с капиталом никогда не отказывались. Иванова, как пишут в официальных биографиях, «прошла путь» от младшего медперсонала больницы (то бишь санитарки) до главы округа. В 1990-х она отучилась на заочном отделении Новосибирского института советской кооперативной торговли. Возглавляла отдел торговли Осинской районной администрации, а потом была замом по экономике. Собственный её бизнес поднялся в 1990-е, сейчас имя Марины Ивановой связывают с производством национального кисломолочного продукта «Эм-курунга». У коммунистки, судя по задекларированному ею имуществу, есть семь земельных участков общей площадью более 180 гектаров. Она является самой крупной владелицей земли в правительстве Сергея Левченко.

Реальные полномочия этого человека из команды Левченко не ясны. Иванова мелькает на встречах, культурных событиях, праздниках в качестве «свадебного генерала». После вступления в должность она, естественно, отошла от реального бизнеса. Однако остаётся руководителем научно-инновационного совета ООО «Байкал-Биотех», которое занимается всё той же курунгой. Гендиректор предприятия – сын Ивановой Виктор Иванов. И, как на удачу, в мае нынешнего года «Байкал-Биотех» стал одним из победителей регионального этапа всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Определяли победителей, естественно, в правительстве региона.

Есть в команде губернатора фигуры, которые появились в поле зрения только в момент назначения, а потом исчезли. Это, к примеру, руководитель представительства Иркутской области в Москве Евгений Балашов, который без обиняков был обозначен коммунистами в публичном пространстве как «советник Геннадия Зюганова». Уже не удивляет, что иркутские коммунисты на выборах в Госдуму отдали проходные места в списках федеральным функционерам КПРФ. В конце концов, это внутрипартийное дело. Но когда интересы верхушки партии ставятся выше интересов области при формировании команды, это вызывает сомнения.

Движение в тупик

Илья Сумароков, внук коммуниста Ильи Сумарокова, основателя «Усольского свинокомплекса», был назначен на пост министра в 27-летнем возрасте Автор фото: Виктор Демидов

Несмотря на довольно краткий срок существования, группа с разносторонними интересами, называемая «командой Левченко», переживает системный кризис. Всё как в старом советском анекдоте про то, почему коммунистам так и не удаётся построить коммунизм: «Вся энергия в гудок уходит». Назначение руководителем аппарата губернатора Дмитрия Чернышова, а премьером Александра Битарова сразу же сформировало в «Сером доме» два полюса – ангарский и иркутский. Причём стилистика работы Дмитрия Чернышова никак не способствует стабильности в коллективе. Юрист, бывший старший следователь прокуратуры Ангарска, в 23 года он возглавил Ангарское ОКБА. А потом оказался замом директора ЗАО «Страховая компания Диана», во главе которой находилась жена Левченко. В 2010 году, в бытность вице-мэром Ангарска, Чернышов подвергся нападению неизвестных: в него, выходящего из дома, стреляли из обреза. В 2012 году он участвовал в выборах мэра Ангарска в качестве полноценного кандидата, но позже снялся в пользу другого претендента на кресло мэра – Сергея Петрова. Сотрудничал с «Единой Россией». В 2013-2014 годах работал советником губернатора Ерощенко, а позже стал известен как глава Антикоррупционного комитета Иркутской области. Комитет этот обычно самую большую активность проявляет на выборах. С общественной работы Чернышов и пришёл в «команду Левченко». Из Ангарска, помимо него, в правительство пришёл и министр имущественных отношений Владислав Сухорученко, ранее с имуществом дела не имевший, а занимавшийся юриспруденцией.

По-видимому, серия конфликтных ситуаций, которые инспирировал сам «Серый дом» в последние месяцы, – это издержки стиля руководства как самого губернатора, так и главы его аппарата. В марте появилась информация, что со своего поста уволена руководитель фонда «Центр поддержки предпринимателей в Иркутской области» Алёна Карасёва. Новость не вызвала бы никакого особого внимания, в конце концов, кадровая ротация – это право губернатора. Если бы не публичное выступление Дмитрия Чернышова о том, что увольнение связано с проверкой, проведённой в фонде, и выявленными нарушениями. Однако и это можно было бы списать на частный случай кадровой «чистки», если бы тренд на скандальность не поддерживался командой Левченко и далее.

В феврале 2016 года министром природных ресурсов и экологии Иркутской области стал инженер-эколог Андрей Крючков, с прежним министром Олегом Кравчуком сотрудничество было расторгнуто, поскольку закончился его контракт. Не будем сейчас обсуждать, насколько компетентен в управлении крупным министерством обычный инженер-эколог, в администрации Бодайбо и вовсе занимавшийся непрофильным для себя ЖКХ. Он пока в этом кресле всего несколько месяцев. Но и за эти месяцы Крючкова успели затянуть в скандалы. В марте был уволен заместитель министра природных ресурсов Василий Молочный, связанный, как заявил Крючков, с конфликтом по разработке скальников на Олхинском плато. Безусловно, проблему с плато решать было надо. Но разборки внутри министерства, выносимые в публичную сферу, – это или неосторожность, или моветон.

«Фирменный стиль» команды Левченко поддержала министр культуры Ольга Стасюлевич. До недавнего времени она, старый областной кадр, действовала без публичности. С её приходом тихо были уволены директор Иркутского областного краеведческого музея Дмитрий Люстрицкий, директор ГУ «Дом литераторов» Юрий Баранов, директор учебно-методического центра культуры и искусства «Байкал» Ирина Тененбаум. Во всех случаях – без особых причин и претензий, у Люстрицкого, к примеру, просто истёк срок контракта. Загадочным стало и увольнение директора Иркутской областной филармонии Рустама Мухамедьярова, публично объявленное «добровольным». Прокол случился только с увольнением в мае 2016 года директора Иркутского художественного музея Александра Гимельштейна. С ним просто прервали контракт, точно так же – без объяснения причин и предъявления претензий. Но директор оказался слишком весомой медиа-персоной, чтобы увольнение прошло тихо и люди об этом не узнали. В итоге команда Левченко пополнила свою копилку скандалов ещё одной громкой неприятной историей.

Однако ближе к годовщине избрания красного губернатора «Серый дом» стали сотрясать скандалы покрупнее. Недавний конфликт с мэрами городов и районов показал: Сергею Левченко и его подчинённым не только не удаётся купировать возникающие проблемы в муниципалитетах, но и своими действиями и словами члены команды губернатора конфликт с мэрами углубляют. Действия в режиме «пожарной команды», когда сначала разгорается скандал, а потом муниципалитетам «Серый дом» наконец отдаёт положенные денежные транши на отопление и подготовку школ, – это работа со знаком «минус». Не прошло и двух недель после ситуации с мэрами, как «Серый дом» попытался испортить отношения и с областным парламентом. Заместитель губернатора Виктор Кондрашов, рассказывая о внесении в ЗС законопроекта о пунктах приёма, переработки и отгрузки древесины, сделал предположение, которое оскорбило руководство парламента. «Самое главное, чтобы депутаты его (законопроект. – Авт.) приняли, потому что, предполагаю, определённое лобби и сопротивление будут под различными благопристойными предлогами, лишь бы оттянуть принятие этого закона», – цитирует Виктора Кондрашова ИА «Иркутск-медиа». Это заявление вызвало ответную реакцию спикера ЗС Сергея Брилки, который считает, что никакого «лобби» в парламенте нет, и если слова Кондрашова не искажены СМИ, это повод для судебного иска против него.

Дмитрий Чернышов пришёл в «команду Левченко» с общественной работы Автор фото: Виктор Демидов

В итоге к годовщине формирования своей команды Сергей Левченко имеет несколько скандалов внутри правительства и подчинённых ему учреждений, конфликт с Ассоциацией муниципальных образований, угрозу судебного разбирательства с областным парламентом. Однако есть проблемы и посерьёзнее. Ситуация в Черемховском психоневрологическом интернате, где умерли от инфекции несколько детей, показала, что областные власти в действительно сложной ситуации пасуют. Реакция на случившееся со стороны «Серого дома» явно запоздала. А интернат – областной, и находится в непосредственном подчинении правительства области, министерства здравоохранения. Однако когда полпред Сергей Меняйло раскритиковал мэра Черемхова Вадима Семёнова за смерти детей, губернатор не вступился за мэра и не уточнил, что смерти зафиксированы в его подведомственном учреждении.

Когда ситуация требует не политических лозунгов, а действия, обнажается дыра. Обличать проблемы у КПРФ получается, решать – не умеют, не пробовали. Становится всё яснее: команда Левченко сама себя загоняет в тупик. Чиновникам, которые сейчас по тем или иным причинам работают в «Сером доме», хорошо бы вспомнить судьбу мэра Братска Александра Серова, осуждённого за взятку. На первом этапе КПРФ активно защищала своего выдвиженца Серова в судах, но избавить от приговора так и не смогла. Когда из Серова были «выкачаны» все политические дивиденды, он стал КПРФ не интересен. О нём просто забыли.

Наблюдатели полагают, что пока в команде Левченко держит баланс один человек – первый заместитель губернатора, председатель правительства Александр Битаров. Это единственный действующий профессионал в высшем руководстве региона. В его биографии было несколько опытов руководства крупными муниципалитетами и областными структурами. В 1992-1993 годах в качестве заместителя главы администрации города Иркутска, в 2004-2005 – первого заместителя главы администрации области, в 2009-2010 – первого зампреда правительства. Назвать Битарова «человеком команды Левченко» – большая натяжка. В 2010–2012 годах именно он возглавлял региональное отделение «Единой России». Эта политическая фигура может создавать альянсы, но точно подчиняться и работать на команду не будет. Команду Битарова представляет министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, ранее работавшая первым заместителем генерального директора битаровского «Нового города».

Задача губернатора-коммуниста сейчас – обеспечить условия, чтобы премьер Битаров не покинул правительство, поскольку он единственный является гарантом того, что нестабильный механизм, который принято называть «командой губернатора», не разрушится в одночасье.