Первый зам по неопределённым вопросам

Автор: Анна Павлова

Глава Иркутской области Сергей Левченко подыскал себе второго первого зама. На минувшей неделе он назвал кандидатом на эту вакантную должность Владимира Дорофеева, который сейчас трудится в команде Левченко просто заместителем губернатора. Утверждать Дорофеева в новом статусе предстоит областному парламенту. Но официально парламентские фракции ещё не собирали заседаний для обсуждения кандидатуры. Однако в кулуарах некоторые депутаты признают: решение для них стало неожиданным. Так, иркутские либерал-демократы и вовсе надеялись, что кресло достанется кому-то из последователей Владимира Жириновского.

Депутаты считают, что властям придётся призадуматься о полномочиях Владимира Дорофеева в статусе первого заместителя губернатора Автор фото: Алексей Головщиков

Место первого заместителя губернатора Иркутской области, похоже, недолго будет пустовать. Виктора Игнатенко, ушедшего в отставку 3 октября, может сменить Владимир Дорофеев. Напомним, сейчас он является заместителем губернатора. Но на минувшей неделе, как было объявлено в официальном сообщении областного правительства, глава региона Сергей Левченко подписал обращение в Заксобрание об утверждении на освободившийся пост Владимира Дорофеева.

Кроме того, Сергей Левченко сообщил, что одновременно Владимир Дорофеев будет выполнять функции представителя губернатора в Заксобрании. «Возможно, на временной основе», – уточнила пресс-служба.

Однако в повестку предстоящей сессии (состоится 19 октября) кадровый вопрос так и не был включён. «К нам пока официально не поступили документы, подтверждающие внесение кандидатуры на пост первого вице-губернатора», – по­яснили «Конкуренту» в понедельник в Заксобрании.

Не проведена пока и другая, традиционная в таком случае, процедура – встреча кандидата с парламентскими фракциями Иркутской области накануне сессии. Сам заместитель губернатора Дорофеев в составе делегации Иркутской области в эти дни (18-19 октября) находится в Китае. Таким образом, кадровый вопрос, скорее всего, предстоит рассмотреть иркутскому Заксобранию теперь только в ноябре.

– Процессуально у областного правительства ещё есть время, чтобы внести нам официально документы. Это две недели с момента освобождения должности Виктором Игнатенко. После этого у Заксобрания есть целый месяц на рассмотрение вопроса и принятие решения на сессии, – пояснили «Конкуренту» в ЗС предстоящую процедуру.

Между тем в кулуарах областного парламента кандидатуру Дорофеева расценивают неоднозначно. К примеру, руководитель самой многочисленной фракции – «Единой России» – Борис Алексеев надеется, что депутаты поддержат предложение Левченко и согласование Владимира Дорофеева пройдёт на сессии без проблем.

– Опыт его [Дорофеева] и профессиональные качества уже сложились. Поэтому я рассчитываю, что решение сессии при рассмотрении кадрового вопроса будет положительным, – прокомментировал он «Конкуренту».

Депутат от КПРФ Ольга Носенко, напротив, несколько удивилась предложению губернатора-коммуниста, хотя о профессиональных качествах потенциального вице-губернатора отзывается положительно:

– Он давно работает в Иркутской области, обладает организаторскими способностями. К тому же в качестве заместителя ему сегодня поручают курировать очень много вопросов. Так что фигура, на мой взгляд, достойная.

Неожиданностью предложение Сергея Левченко стало и для либерал-демократов иркутского парламента. Как выяснилось, они надеялись, что освободившееся место в областном правительстве красный губернатор предоставит кому-нибудь из членов ЛДПР. Почему – объяснил депутат Дмитрий Ершов:

– Во время губернаторской предвыборной кампании в Иркутск в поддержку Левченко приезжал Зюганов (лидер КПРФ. – Авт.). Я там был и всё слышал. Тогда Левченко говорил: «Если меня выберут, я сделаю коалиционное правительство и всё будет замечательно». Концепция такого правительства предусматривает, что представители разных политических партий работают в правительстве на общее государственное дело. Когда Левченко избрали, он приходил к нам на заседание фракции иркутской ЛДПР. И я задал ему вопрос: «Где же коалиционное правительство?» Он ответил, что имел в виду профессионалов... Но я бы относительно профессионализма команды губернатора поставил большой вопрос. И совместной коалиционной работы у нас сегодня в правительстве нет.

Позаимствовать «хорошую практику» правительству Иркутской области Дмитрий Ершов предлагает у Смоленской области, где губернатором стал представитель ЛДПР, а два его зама оказались членами КПРФ и «ЕР».

– Мы хотели здесь [в Иркутской области] сделать то же самое, но пришёл красный, – сокрушается Дмитрий Ершов.

Однако пока он не может точно сказать, как будут голосовать на сессии за кандидатуру Дорофеева представители ЛДПР. По словам Ершова, этот вопрос предметно ещё не обсуждался иркутскими либерал-демократами. «А ведь у нас жёсткая партийная дисциплина», – пояснил собеседник «Конкурента».

Надо заметить, что в Иркутской области уже известна практика, когда местное Заксобрание отказалось утверждать предложенную губернатором кандидатуру первого зама. В 2005 году Александр Тишанин представил депутатам в качестве своего первого зама Юрия Параничева, но парламент счёл, что Параничев не имеет достаточного опыта и к тому же является «варягом» в Иркутской области. Впоследствии это послужило одной из причин разлада между исполнительной и законодательной ветвями власти в регионе.

В целом же нынешняя кандидатура вице-губернатора Владимира Дорофеева не вызывает особого раздражения у представителей парламентских фракций. Но у депутатов в связи с предстоящим обсуждением кадрового вопроса возникают другие замечания. Касаются они не совсем определённого круга полномочий первого заместителя губернатора Иркутской области.

– Мы знаем, за что отвечает первый зам Александр Битаров – за работу правительства. Кроме того, с ним комфортно работать над законопроектами, по бюджетным процессам. На любые вопросы он сегодня квалифицированно может ответить. В случае с должностью второго первого зама надо уточнять сферу деятельности и ответственность, – отмечает Ольга Носенко.

Полномочия вице-губернатора в качестве чиновника, который будет взаимодействовать с Заксобранием, слишком узки для фактически второго, после губернатора, человека в регионе, считает собеседница издания. Она не исключает, что у депутатов-коммунистов на заседании фракции при встрече с Дорофеевым возникнут вопросы по его сфере деятельности.

Её коллега, единоросс Борис Алексеев, осторожно высказался, что полномочия вице-губернатора должен определить его непосредственный начальник.

«Конкурент» продолжит следить за тем, как будет развиваться ситуация с этим кадровым назначением.

Справка

Владимир Дорофеев родился в 1963 году в Челябинске. В 1987 году с отличием окончил Ленинградское училище железнодорожных войск и военных сообщений по специальности «инженер путей сообщения», Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». С 1982 по 2004 год служил в Вооружённых силах СССР и Российской Федерации, является полковником запаса. С 2004 по 2009 год – замруководителя секретариата заместителя председателя Совета Федерации РФ. В Иркутской области карьера Дорофеева началась в 2009 году, когда регион возглавлял Дмитрий Мезенцев. При нём Дорофеев был назначен зампредом правительства Иркутской области – руководителем аппарата губернатора и правительства Приангарья. В июне 2011 года Дорофеев уходит из команды Мезенцева на место заместителя гендиректора по кадрам ООО «Газпром добыча Иркутск». Летом 2012 года, когда вместо Мезенцева к власти приходит Сергей Ерощенко, Дорофеев вновь возвращается на госслужбу. Он становится замом губернатора Приангарья, а с октября 2014 года – зампредом правительства Иркутской области. Удержался Дорофеев и в команде нынешнего главы Сергея Левченко: утверждён в статусе его зама.