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Восточно-Сибирская правда: 17 января 2017

Политика

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Близкие люди

Стартовала избирательная кампания по довыборам в Законодательное Собрание Иркутской области по округам № 3 и № 11. Партии уже начали действовать. Вчера региональное отделение «Единой России» объявило об итогах праймериз. Единороссы Алексей Красноштанов и Андрей Чернышёв, оставившие кресла в Заксобрании ради Госдумы, пытаются сохранить мандаты для своих людей. В округе № 3 на праймериз победил  гендиректор ООО «ФСК «Домстрой» Антон Красноштанов. Таким образом сын претендует на место, оставленное в Заксобрании его отцом. Андрей Чернышёв тоже не прочь оставить за собой округ № 11. От «ЕР» на выборы пойдёт депутат Думы Братска, исполнительный директор благотворительного фонда Чернышёва «Сибирский характер» Александр Дубровин.   

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Близкие люди

Стартовала избирательная кампания по довыборам в Законодательное Собрание Иркутской области по округам № 3 и № 11. Партии уже начали действовать. Вчера региональное отделение «Единой России» объявило об итогах праймериз. Единороссы Алексей Красноштанов и Андрей Чернышёв, оставившие кресла в Заксобрании ради Госдумы...

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