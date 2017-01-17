Близкие люди

Стартовала избирательная кампания по довыборам в Законодательное Собрание Иркутской области по округам № 3 и № 11. Партии уже начали действовать. Вчера региональное отделение «Единой России» объявило об итогах праймериз. Единороссы Алексей Красноштанов и Андрей Чернышёв, оставившие кресла в Заксобрании ради Госдумы, пытаются сохранить мандаты для своих людей. В округе № 3 на праймериз победил гендиректор ООО «ФСК «Домстрой» Антон Красноштанов. Таким образом сын претендует на место, оставленное в Заксобрании его отцом. Андрей Чернышёв тоже не прочь оставить за собой округ № 11. От «ЕР» на выборы пойдёт депутат Думы Братска, исполнительный директор благотворительного фонда Чернышёва «Сибирский характер» Александр Дубровин.