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Восточно-Сибирская правда
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«Ростелеком» в Сибири завершил самую масштабную в стране интеграцию сетей
«Ростелеком» оптимизировал мультисервисную сеть на территории Сибири. Это позволило увеличить пропускную способность каналов связи и, как следствие, повысить качество предоставления услуг и максимально удовлетворить клиентский спрос.
В результате слияния инфраструктуры региональной и магистральной сети были выведены из обращения устаревшие типы оборудование с низкоскоростными портами, не удовлетворяющие современным требованиям. Также были ликвидированы дублирующие устройства на стыке сегментов. Высвобожденные маршрутизаторы будут использованы для умощнения и повышения доступности услуг. Компания стремится, чтобы пользователи интернета имели стабильную скорость соединения даже в пиковые часы нагрузки.
Одним из итогов технических работ стало улучшение схемы предоставления услуги «Интерактивное ТВ» – для обеспечения надежности сервиса в каждом филиале на территории Сибири организованы по два географически разнесенных отдельных IPTV-маршрутизат
«Интеграция сегментов сети является уникальным опытом в масштабах всей страны. Нам понадобилось 3 года на реализацию этого трудоемкого проекта. Огромный объем работ в столь сжатые сроки удалось совершить благодаря пониманию важности задачи и тесному взаимодействию специалистов «Ростелекома» и интегратора, – рассказывает о слиянии инфраструктуры региональной и магистральной сети заместитель директора макрорегионально
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Для реализации проекта было проведено около 100 ночных ремонтно-настрое
«Ростелеком» предоставляет услуги в области международной и междугородной связи с использованием кабельных, радиорелейных линий передачи и спутниковых каналов. Ресурсы магистральной транспортной сети обеспечивает передачу любого типа информации. Протяженность волоконно-оптиче
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