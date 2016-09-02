«Ростелеком» в Сибири завершил самую масштабную в стране интеграцию сетей

«Ростелеком» оптимизировал мультисервисную сеть на территории Сибири. Это позволило увеличить пропускную способность каналов связи и, как следствие, повысить качество предоставления услуг и максимально удовлетворить клиентский спрос.

В результате слияния инфраструктуры региональной и магистральной сети были выведены из обращения устаревшие типы оборудование с низкоскоростными портами, не удовлетворяющие современным требованиям. Также были ликвидированы дублирующие устройства на стыке сегментов. Высвобожденные маршрутизаторы будут использованы для умощнения и повышения доступности услуг. Компания стремится, чтобы пользователи интернета имели стабильную скорость соединения даже в пиковые часы нагрузки.

Одним из итогов технических работ стало улучшение схемы предоставления услуги «Интерактивное ТВ» – для обеспечения надежности сервиса в каждом филиале на территории Сибири организованы по два географически разнесенных отдельных IPTV-маршрутизат ора. Такое резервирование позволит клиентам даже в случае сбоев на одном из оборудований беспрепятственно наслаждаться видео-контентом.

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го филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – Технический директор Алексей Гайдамак. – В результате унификации сетей региональных филиалов компании в СФО значительно сократилось время на решение сетевых проблем. Мы надеемся, что уже скоро наши клиенты оценят преимущества от перехода компании на новый технологический уровень».

Для реализации проекта было проведено около 100 ночных ремонтно-настрое чных работ, изменения коснулись абсолютно всех сетевых элементов. При этом каждое действие предварялась разработкой уникальных технических решений и подготовкой массивов конфигурационных данных сетевого оборудования. «Ростелеком» предоставляет услуги в области международной и междугородной связи с использованием кабельных, радиорелейных линий передачи и спутниковых каналов. Ресурсы магистральной транспортной сети обеспечивает передачу любого типа информации. Протяженность волоконно-оптиче ских линий связи «Ростелекома» на территории Сибири составляет 59 608 км. Подавляющее большинство транспортных сетей имеет 100%-ное резервирование.

«Интеграция сегментов сети является уникальным опытом в масштабах всей страны. Нам понадобилось 3 года на реализацию этого трудоемкого проекта. Огромный объем работ в столь сжатые сроки удалось совершить благодаря пониманию важности задачи и тесному взаимодействию специалистов «Ростелекома» и интегратора, – рассказывает о слиянии инфраструктуры региональной и магистральной сети заместитель директора макрорегионально