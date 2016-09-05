«Ростелеком» предлагает номер 8-800 за 1 рубль

«Ростелеком» в Иркутской области предлагает юридическим лицам при подключении услуги «Новая телефония» приобрести интеллектуальный номер в коде 8-800 за 1 рубль. Воспользоваться предложением можно до конца 2016 года.

Основным достоинством номеров в коде 8-800 является то, что звонки на них с любых телефонов абсолютно бесплатны, так как за разговор платит владелец этого номера. Кроме того, такой номер легче запомнить, поэтому он более привлекателен для использования на сайте, на баннерах и листовках, в рекламе»

Спектр применения номера 8-800 в составе услуги «Новая телефония» довольно широк: услуга актуальна при организации телефонных продаж, техподдержки, бесплатных «горячих линий», организации удаленных call-центров и справочных служб.